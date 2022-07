Algunos analistas estiman en 76% la inflación para 2022 en Argentina

Alerta. Especialistas prevén una alta inflación para este año si no se llevan a cabo medidas rápidas extremas para frenarla.

La inflación en Argentina llegará este año al 76%, según un relevamiento que realizó el Banco Central entre las principales consultoras y analistas de mercado, informó la entidad en un comunicado.

Las proyecciones del sondeo corresponden a finales de junio, antes que se produjera la sorpresiva renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán el 1 de julio y su reemplazo por Silvina Batakis. El cambio de ministros desató alzas especulativas de los precios de hasta 30% en algunos rubros y turbulencias en el mercado de cambios, donde rigen restricciones a la compra de divisas.

La moneda argentina que cotizó el viernes a 133,65 pesos por dólar estadounidense se vendió a 270 pesos en el mercado informal, 30 pesos por encima de su valor del viernes pasado.

El informe del Banco Central incluye los pronósticos de 38 participantes, entre los cuales se encuentran 26 consultoras económicas y centros de investigación locales e internacionales, así como una docena de entidades financieras de Argentina. Los participantes también estimaron que la inflación en 2023 será de 64% y del 50% en 2024. El mismo sondeo había arrojado a fines de mayo que la inflación anual estaría en torno al 72%.

El costo de vida se incrementó 5,1% en mayo y acumuló un aumento de 29,3% los primeros cinco meses de este año, según el instituto oficial de estadísticas Indec.

El Indec dará a conocer la inflación de junio el jueves.

En 2021 los precios al consumo subieron un 50,9%.

El gobierno del presidente Alberto Fernández atribuye la inflación a desequilibrios en los precios internacionales agravados por la guerra en Ucrania.

desafíos de Batakis. Evitar una espiral inflacionaria es una de las tareas más urgentes para la nueva ministra de Economía, Batakis, cuyas primeras definiciones acerca de cómo abordar la aceleración de precios no son muy distintas a la de su antecesor, quien no logró domar uno de los principales problemas del país suramericano. Los precios se han recalentado en todo el mundo desde la invasión rusa a Ucrania y Argentina no es la excepción. Lo excepcional es, sí, que los niveles de inflación de Argentina -60,7% interanual en mayo- superan ampliamente el promedio global y que la segunda mayor economía sudamericana tiene una inflación anual de dos dígitos desde 2002.

“La inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos y es el gran problema que no nos permite planificar ni a las empresas ni al Estado”, dijo Batakis tras prestar juramento en reemplazo de Martín Guzmán, quien dimitió el sábado, en medio de crecientes divisiones en la coalición gobernante.

Los mercados reaccionaron muy negativamente al cambio ministerial, incluyendo el lunes un salto del 10% en las cotizaciones del dólar estadounidense en el mercado informal y en la plaza financiera, escalado a máximos que prácticamente duplican el valor de la divisa en la plaza formal -minorista y mayorista-, donde las operaciones están restringidas. Rápidamente, el salto cambiario impactó en la economía real: fuertes remarcaciones en comercios y proveedores sin listas de precios disponibles. "No hay precio". "No estamos vendiendo por el momento".

medidas urgentes. Para Jorge Vasconcelos, economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea, se necesitan urgentes medidas, básicamente, por el lado del gasto público, que permitan frenar el deterioro de las expectativas de devaluación y su efecto sobre la tasa de inflación, la brecha cambiaria, las reservas y las variables reales.

“La experiencia de tantas crisis atravesadas por nuestro país enseña que, para revertir una situación dominada por la incertidumbre, lo que se necesita es frenar la huida del dinero, forjar un piso firme para las expectativas, de modo de evitar que la inflación se espiralice”, dijo Vasconcelos.

La urgencia, por lo demás, la imponen los indicadores sociales. Ya sobre finales de 2021, la tasa de pobreza, un indicador atado a la evolución del coste de bienes y servicios básicos, era del 37% y, con la aceleración de la inflación, se presume que actualmente es mayor. Las expectativas van en aumento. El mes pasado, Argentina y el Fondo Monetario Internacional corrigieron al alza la proyección de inflación para 2022, hasta un rango de 52-62%, desde el 50,9% registrado en 2021.

Precios cuidados

El Gobierno argentino renovó el programa "Precios cuidados", un mecanismo que busca, en un contexto de alta inflación, brindar una referencia de precios para aquellos productos que son considerados de consumo cotidiano, informaron fuentes oficiales. Esta nueva etapa, que se extenderá hasta el 7 de octubre, abarca un total de 949 productos de diferentes sectores y categorías, como productos de almacén, limpieza, perfumería, alimentos frescos y bebidas, entre otros, según detalló el Ministerio de Economía en un comunicado. Durante ese periodo, la Secretaría de Comercio Interior acordó con las cámaras empresariales una pauta de aumento promedio trimestral del 9,3%, que se dividirá en incrementos del 3,3% en julio, 3,2% en agosto y 2,5% en setiembre.

Protestan contra el Gobierno

Opositores marcharon ayer por el centro de Buenos Aires contra la gestión del Gobierno, bajo el lema “Defendamos la República” en el Día de la Independencia. Argentina atraviesa una crisis por la tensión cambiaria por una fuerte devaluación de la moneda y remarcaciones de precios. Más temprano, la Plaza de Mayo fue ocupada por activistas del Frente de Izquierda: “Por la anulación del acuerdo con el FMI y para que se tomen medidas de soberanía en defensa de las mayorías sociales”. AFP

Manifestaciones en Baires