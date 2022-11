Alexandre Pires alegró al público paraguayo

Los vestuarios se presentaron elegantes y coloridos, con mucho brillo, con casi cuatro cambios durante toda la presentación para el artista y el coro bailarín. Pires usó su tradicional sombrerito negro, además de otros. Eu menti encendió la algarabía de los presentes quienes coreaban “Olé, olé, Olé Alee, Alee”, a lo que el protagonista agradecía emocionado.

En la noche también se pudo escuchar Mal Acostumado, de Araketu; Tá Afim De Sambar, del grupo Os Morenos; Beleza Rara y Me Abraça, ambos de Banda Eva, y Carrinho de Mão. del grupo Terra Samba, entre otros éxitos.

La tecnología jugó un papel preponderante con los juegos de luces que se movían a la par de los contagiantes ritmos que se intercalaban entre los románticos y movidos. En medio del espectáculo, Alexandre obsequió al público una bandera de Brasil, luego autografió una bandera de Paraguay para ponérsela sobre los hombros, besarla y lanzarla al público.

Ambiente. Se destacaron la alegría y energía del artista, quien en todo momento demostró simpatía con su amplia sonrisa. Incluso le cantó cumpleaños feliz a una de las fanáticas presentes. La ocasión también fue propicia para agradecer a Rubén Rodríguez, quien según contó el brasileño, hizo sonar las canciones de Pires por primera vez en Paraguay. A cada tanto repetía “¡Qué linda es Asunción!”.

No faltó el forró, con Rindo À Toa y Xote Dos Milagres. El espectáculo se completó cuando lo mejor de la pagode entró en escena con canciones como Deixa A Vida Me Levar que se hizo conocida en la voz de Zeca Pagodinho; Samba de Arerê, del grupo Revelaão, y la inolvidable A Barata, de So Pra Contrariar. El público coreó las canciones, bailó y aplaudió al artista, quien para despedirse dijo: “¡Gracias, Asunción!”.

Alexandre Pires do Nascimento fue reconocido obteniendo prestigiosos premios a nivel latinoamericano como los Grammy latino y Premios Latin American Music de la revista Billboard. Realizó dúos con Gloria Estefan, Alejandro Sanz y Rosario Flores. También realizó homenajes a cantantes como su compatriota Roberto Carlos y a Julio Iglesias. Es uno de los mayores exponentes de música pagode. En 2010 fue el brasileño con más discos vendidos en América Latina.