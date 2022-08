Alertan que transición puede traer problemas en revisión del Anexo C

Bajo el tema Itaipú ¿Qué acordamos para el 2022? ¿Cuáles son los desafíos de las próximas negociaciones?, expertos señalaron que la transición de Gobierno en el 2023 puede plantear dificultades para alcanzar acuerdos. “Quizá lo que más preocupa actualmente es que, tanto Paraguay como Brasil, están en un periodo electoral y que el 13 de agosto del 2023 vencen los efectos del Anexo C de Itaipú, lo cual implica negociar la tarifa del próximo año sobre la base de la actual situación, pero en medio de un cambio de gobierno”, señalaron en un informe desde Dende.

En este sentido, el abogado Jorge Gross Brown, ex asesor especial de Itaipú, alertó que “es un gran problema que el presidente electo en abril de 2023 recién asumirá el 15 de agosto, dos días después de que venza el Anexo C de Itaipú”. Añadió que la negociación de la tarifa para el año 2023 no representa una preocupación, pero sí que los tomadores de decisiones de Brasil y Paraguay están de salida, teniendo en cuenta que ambos países renovarán gobiernos el próximo año.

“Acá tenemos una visión muy umbilical de lo que es Itaipú, pero si te ponés a pensar es una de las empresas más grandes de toda la región, que funciona de forma binacional, que no es fácil por los conflictos de interés que suceden, hace 50 años. Y coincido también en que es una causa nacional y hay muchas cosas en juego, hay que ponerse las pilas y hay que seguir insistiendo a pesar de los actores que están en este momento, pues esta es una cuestión que tiene que tener una visión institucional histórica”, opinó el jurista.

Tarifa. Igualmente, Gross Brown señaló que lo óptimo para el país es que las Altas Partes de Paraguay y Brasil se pongan de acuerdo para negociar la prórroga de los efectos del Anexo C actual por un periodo limitado, porque el statu quo beneficia al Brasil.

“Yo diría que para el año 2023 Itaipú tiene que negociar en una situación similar a la actual lo que es tarifa, pero las Altas Partes tienen que decir qué es lo que va a pasar a partir de agosto del año que viene, pues en julio del 2023 vence el Anexo C y no se pueden prorrogar en forma automática sus efectos", afirmó.

Por otro lado, Alberto Acosta Garbarino volvió a cuestionar el subsidio del 25% de las facturas de ANDE para quienes consuman hasta 1.000 kWh, que será pagado con recursos de la Itaipú. El descuento es hasta diciembre, es decir, por cuatro meses.

“Es un subsidio claramente de tinte electoral, es un subsidio que no es sostenible porque ya en enero (de 2023) no van a poder sostener, pero va a ser muy difícil políticamente echarse para atrás a partir de enero, entonces lo preocupante es eso: con tanto esfuerzo conseguimos esos recursos para después dilapidarlos en gastos como estos, en lugar de invertir en infraestructura que la ANDE necesita para mejorar su servicio”, lamentó Acosta Garbarino.



Responderá en la interpelación

Tras la aprobación de la interpelación del director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, desde la entidad señalaron que el citado contestará a las preguntas de la Cámara Baja el día de la interpelación. Añadieron que se presentarán los informes, explicaciones y argumentaciones requeridos. También el presidente de la ANDE, Félix Sosa, fue convocado. Ambas autoridades deben rendir cuentas sobre la acordada tarifa 2022 de la binacional.

A propósito, en el encuentro de Dende, el director general paraguayo señaló que es necesario tener una buena negociación, y agregó que para ello se requiere un frente único en el país. “Ojalá que se deje de utilizar a Itaipú políticamente. Negociar debilitado, acusando de entreguista no nos ayuda, no ayuda a nadie que está ahí, Entiendo que hay un juego político y hay que respetar eso, pero miremos el interés nacional, porque muchos dicen ‘Itaipú, causa nacional’, pero demostremos que Itaipú es causa nacional para todos y apoyemos esa negociación”, aseveró.

Reiteró que es la primera vez que se obtienen USD 220 millones para el país con la la tarifa, pues a los casi USD 150 millones producto de la tarifa intermedia que le corresponden a Paraguay, se suman los USD 80 millones que se recibían habitualmente y que se destinan a los fondos sociales. Del total de estos USD 220 millones, a la ANDE serán destinados USD 140 millones.



220

millones de dólares recibirá Paraguay de Itaipú tras el acuerdo por la tarifa 2022, de USD 20,75 kW/mes.



85%

de la producción de Itaipú es aprovechada por Brasil, y exigen más compensación por energía paraguaya.