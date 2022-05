Alertan sobre "peligroso" proyecto para privatizar la ANDE en el Chaco

La norma concede el servicio público a estas empresas por 20 años, sin establecer costos, y deja las condiciones técnicas a decreto del Poder Ejecutivo, que deberá articular entre ANDE y cooperativas.

El proyecto fue presentado por el diputado cartista Edwin Reimer en 2020, y es apoyado por Honor Colorado y el Partido Patria Querida (PPQ).

El proyectista explicó que lo único que hace la propuesta es formalizar una situación que existe en la práctica. Indicó que las cooperativas compran al por mayor de la ANDE desde 1998, mediante acuerdos.

El cartista Justo Zacarías señaló que se pretende dar seguridad jurídica a estas empresas.

Sin embargo, el liberal llanista Enrique Mineur, dijo que este proyecto es peligro y puede tener consecuencias graves, ya que se pretende privatizar un servicio público, sentando un precedente y dando por hecho que el Estado no puede llegar en la zona. Indicó que se trata de un caso de segregación, ya que una parte de la población recibe energía eléctrica y otra no. “De ninguna manera puedo aceptar el loteamiento de la cosa generando segregación. Las oportunidades, el acceso al transporte público, a la energía eléctrica, al agua potable, a los servicios básicos, no pueden concederse. No solamente se podrá privatizar segregando energía, sino también la salud, la educación y otros servicios, dentro de poco tendremos que aceptar que el Estado no tiene la capacidad de estar presente ahí”, exclamó.

Mineur señaló que las cooperativas cumplen un papel estratégico en producción y en marca país, y que no pueden distribuir energía.

Manifestó que es la ANDE la que debe fortalecerse y que para eso se han aprobado grandes fondos para inversiones.

El llanista marcó con su discurso una aparente ruptura con sus siempre aliados de Honor Colorado.

Las cooperativas cumplen un papel estratégico en la producción, no están para distribuir energía por la pereza de las instituciones.

Pero de ninguna manera puedo aceptar el loteamiento de la cosa pública generando segregación en la población.

En algún momento tenemos que hablar de la deforestación cero en el Chaco y también la derecha se va a oponer.

Ningún sistema de privatización en el Paraguay funcionó. Decisiones así generan pereza en las instituciones.

Enrique Mineur,

diputado del PLRA.