Alegre critica actuar judicial en su caso

Alegre dijo que no hay ninguna garantía que pueda brindar la Justicia, ya que “se nota complicidad entre Fiscalía y el Juzgado”. “Se nota en la audiencias como se levanta la jueza y la actuaria le indica que el fiscal le está llamando. Allí se ve como me cuida la jueza en mis garantías constitucionales”, dijo en tono irónico.

Dijo que bien en esa conversación Ocampos, a quien tildó de operador del cartismo, pudo haber solicitado la admisión “por teléfono” de una tercera imputación.

En la conferencia de prensa además, Alegre se ratificó en que el Directorio azul no acompañará intento de juramento en el Senado por parte de Horacio Cartes, escenario que ya se presentó en el año 2018.

“Cartes no tiene fueros ni inmunidad parlamentaria... es decir, al no jurar como senador vitalicio no puede ser ni eso ni tampoco activo. Esto lo recordamos en vista de que hay preocupación y claramente esta es la decisión, no solo para las congresistas sino atentos a sumarnos a cualquier movilización”, manifestó el líder de los liberales.