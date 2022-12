Alegre aboga por unidad opositora y abre la Concertación a colorados

Siendo las 20:30 horas los datos cargados por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) dieron definitivamente la victoria de Alegre con 346.489 votos, que equivalieron al 59.30% del total de los votos, con el 99,36% de los votos cargados.

Ya con el triunfo concretado, Efraín y su familia se trasladaron a la Casa del Pueblo en el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), para dar su discurso principal. Allí se abrazó con algunos de sus contrincantes como Martín Burt y con la presidenta de la Concertación, Esperanza Martínez.

“Venimos de una lucha dura y larga, de una lucha con la cual Rodrigo Quintana dio la vida. Prometo que seguiremos honrando la memoria de Rodrigo. Quiero agradecer a todos los que participaron en esta gran fiesta cívica en el día de hoy. A los que depositaron su confianza y agradecer a aquellos que optaron por otros candidatos a los que estoy agradecido porque también confiaron en la Concertación”, señaló.

Añadió que buscará adherir a su programa a toda la oposición. ”Voy a ser candidato de todos de los que me votaron y los que no me votaron, seré el candidato de la Concertación que es nuestra casa, es de todos”, dijo.

En un momento de su discurso recordó al referente de la izquierda, senador Fernando Lugo, a quien consideró clave para la Concertación y a quien deseó pronta recuperación.

Habló además que la Concertación es un espacio que avanza a paso firme. “Muchos dicen que íbamos a fracasar, pero somos una fuerza de 40 sectores y abiertos a las demás fuerzas”, dijo al tiempo de invitar a que la integren más colorados.

Por su parte, su dupla Soledad Núñez destacó el papel que jugará la unidad para medir a los colorados.

“La unidad debe ser la receta para construir juntos y triunfar para escribir una nueva página en nuestra historia”, coincidió Soledad Núñez

Participación. Para el candidato electo, la participación de la Concertación fue buena dado que incluso dobló la última interna liberal de 2017. “Hablamos de 600.000 electores, el doble de lo que tuvimos en 2017”, apuntó el titular liberal.

RECONOCEN DERROTA. El segundo más votado de la jornada por detrás de Efraín, Hugo Fleitas, señaló que “el soberano se ha pronunciado hoy. Felicitamos a Efraín Alegre, seguiremos trabajando para que la Concertación Nacional genere la alternancia en la República”.

Igualmente, Martín Burt, quien se presentó por el proyecto De la Victoria, dijo que acataba la decisión del soberano; en tanto el precandidato de Sebastián Villarejo dijo que alentarán todo el proceso que se viene.



