Alderete llega “con problemas físicos”

La reciente adquisición del Getafe español, el zurdo defensor paraguayo Omar Alderete, no será tenido en cuenta en el partido que debe disputar mañana su nuevo equipo contra el Girona, por la segunda fecha de la liga española. Así lo anunció en conferencia de prensa el entrenador Quique Sánchez Flores.

“Alderete es uno de los jugadores que llevamos intentando traer al equipo desde hace algún tiempo. Finalmente las cosas han salido bien al final. Nos dará competencia. Conoce LaLiga española de la temporada pasada. Viene con un problemita físico, no sabemos el tiempo que estará fuera. No vamos a dar fechas porque no queremos defraudar. Primero hay que curarlo y luego ponerlo en forma. Y cuando esté, va a competir”, comentó el entrenador.