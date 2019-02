“Yo también tengo toda una familia detrás de mí, por lo tanto, voy a afrontar esta situación, para eso está la Justicia, yo digo que se van a dilucidar muchas cosas, entonces, ni se me cruzó por la cabeza renunciar”, declaró Ferrer a Monumental 1080 AM.

Más en: Se acaba el tiempo y Ferrer debe entregar informe de gestión

Sin embargo, el jefe comunal colorado no quiso precisar qué tipo de hechos saldrán a la luz y dijo que se deberán analizar las pruebas en el Legislativo municipal.

Manifestó, además, estar al tanto de que se contratarán auditores con el fin de examinar su gestión, pero soslayó la situación e indicó que se encuentra “muy tranquilo”.

Nota relacionada: Albino Ferrer promete que este año se retirará de la política

Según dijo, la muestra de que no existen irregularidades en la Intendencia es que todos los balances presentados durante su administración fueron aceptados.

“Hasta hoy, gracias a Dios, ni un solo balance se me ha rechazado por los concejales, ahora nomás lo que todo está mal. Entonces, es cuestión de analizarlo un poco, hoy estuve conversando con ellos (ediles), está todo tranquilo”, sostuvo.

Consideró que el emplazamiento para entregar el informe obedece a una persecución política. “Yo he sido claro, no me presentaré en las elecciones. Y ahí es donde la gente quiere empezar a llevar agua a su molino, acá se está jugando a muerte la política en San Lorenzo, hoy nomás me informaron que hay 23 candidatos a intendentes, entonces, que se vean entre ellos”, refirió.

También puede leer: Junta emplaza a Albino Ferrer para que informe sobre irregularidades

Agregó que los problemas surgidos tanto por la implementación del estacionamiento tarifado, así como el inconveniente con comisiones vecinales fueron subsanados. También dijo que las obras de infraestructura se están realizando.

“No tengo nada que esconder, la gente quiere que renuncie y no voy a renunciar. Yo tengo una familia y reputación que cuidar”, insistió.

Además, descartó que termine como la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, destituida de su cargo luego de que se constaten serias irregularidades durante su administración. “Es totalmente diferente, ahí ni el balance se aprobó”, expresó.

El pasado miércoles, los concejales aprobaron en sesión ordinaria el pedido de informe al responsable del ejecutivo de la Municipalidad de San Lorenzo; para ello, dieron al intendente un periodo de 72 horas.

Ferrer es fuertemente criticado por el destrozo de las calles de su municipio, las cuales prometió renovar en 60 días; sin embargo, a días de cumplirse ese plazo, los trabajos ni siquiera comenzaron.