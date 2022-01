Al menos 75% de los que mueren por Covid son gente no vacunada

Ayer, de los 14 fallecidos por Covid, reportados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 11 eran personas no vacunadas: Uno tenía entre 20 a 39 años, tres entre 40 y 59 años y siete eran de 60 años en adelante.

Anteayer, de los 8 caídos, seis tenían dosis completa de vacunas; pero todos conformaban esa franja etaria de riesgo de 60 años o más.

Esta diferencia es clave a la hora de analizar las muertes producidas por el Covid-19, o que acontecen con el Covid, en virtud a que la edad de por sí acabó siendo uno de los factores determinantes en materia de letalidad de este mal.

Por eso el doctor Guillermo Sequera, director con permiso de la Vigilancia de la Salud, recomienda mirar los números globales que va dejando el virus y no solo los reportes diarios que, últimamente, están siendo usados por los anti-vacunas que buscan denigrar el impacto de la vacunación anti-Covid.

“Si miramos los últimos dos meses la cantidad de fallecidos que tenemos, que son 250 aproximadamente, el 75% son no vacunados y hay un 25% de vacunados”, expuso el epidemiólogo en diálogo con radio Monumental 1080 AM.

En efecto, del 1 de diciembre hasta ayer, al menos dicho porcentaje de los fallecidos por Covid-19 no contaba con la inmunidad necesaria que otorgan las distintas plataformas.

Esto incluye tanto a los no vacunados como a los que solo recibieron una dosis; en razón a que ya se demostró que un solo pinchazo da una protección inferior al 50% e, incluso, por menor tiempo.

En estos casi dos años de pandemia en Paraguay, el 80% de toda la carga de muertes o cuadros graves por Covid se llevaron los mayores de 50 años. “Esa población está vacunada en promedio en un 75%, o sea hay un 25% que no se vacunó. Pero ese 25% no vacunado explica el 75% de los muertos; esa es la relación que tenemos que ver. Ahí es cuando decimos que es 17 veces más la mortalidad en los no vacunados que en los vacunados”, argumentó.

Menos muertes

Ahora con el asedio de la variante ómicron que, a priori, se muestra más leve que las anteriores versiones del Covid, Sequera estima que “lo más probable es que tengamos solo un cuarto o un quinto de mortalidad con respecto a la última gran ola“, dijo en referencia a los 14 mil caídos en los meses más duros del 2021.

La pregunta es -dice- quiénes, este año, serán los que tengan más probabilidad de fallecer o desarrollar un cuadro grave por Covid. Y ahí el médico compara que la media de edad que tienen los muertos no vacunados está en unos 60 años versus los vacunados cuyo promedio está en alrededor de 75 años.

“Es gente un poco más anciana en los que habitualmente no solamente la vacuna contra el Covid sino cualquier otra vacuna le cuesta prender”, apuntó sobre la efectividad relativa de las vacunas en adultos mayores.

Sobre la posibilidad de precisar si una persona murió por Covid o con Covid, principalmente el caso de los abuelitos o pacientes con patologías crónicas, refiere que eso llevaría más tiempo debido a que se debe discutir con el médico tratante, contar con todos los papeles y “necesitamos datos en tiempo real o por lo menos datos en menos de 24 o 72 horas”.

“Los muertos de ayer (por el miércoles 12), la mitad era del día anterior y la otra mitad era de los últimos cinco días”, apuntó.

Por lo que, la definición de si una muerte fue con o por Covid es del médico tratante y debe indicar en el certificado de defunción. Pero, “pocos hacen bien ese informe”, tiró.