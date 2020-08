Al borde de alerta roja, ocupación de las camas en UTI llega al 70%

Cerca del límite. Agosto sigue dando señales de que será un mes crítico para el sistema de salud, con el aumento de las internaciones de pacientes en los hospitales. La doctora Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, detalló que actualmente terapia intensiva se encuentra en un 70% de su capacidad ocupada, ubicándose en el nivel naranja.

Para llegar al alerta roja se debería tener un 80%, indicó. En el caso de las camas en general, la situación se ubica en 65%. En ambos casos la estadística corresponde a todo el país. La situación coloca al nivel de ocupación en alerta naranja, solo un nivel antes del rojo, que implicaría el freno de las flexibilizaciones que se fueron dando a la cuarentena. El ministro Mazzoleni incluso había dicho en más de una ocasión que en el nivel rojo hasta podría retrocederse de fase. Esta alerta se encuentra vigente desde hace algunos días. Por tal motivo se está viendo dónde poder crecer para contar con lugares disponibles para los pacientes. También esperan contar con más personal especializado para seguir aumentado los cupos, tanto en sala de internación como en las de terapia intensiva. La capacitación terminará mañana. Ineram En la entrevista brindada a Monumental AM, Pintos comentó que el 90% de los pacientes internados presentan síntomas respiratorios. Detalló que en la parte antigua del Ineram se encuentra ocupada el 70% de los lugares, mientras que la parte más nueva de 100 camas se utilizan 30 en este momento. “Ahí también tenemos una buena brecha para la internación en general. Lo que sí estamos viendo es aumentar ahí mismo la sala de terapia intensiva, ya que el hospital modular, la parte nueva, todos los módulos pueden utilizarse para terapia intensiva si es que se necesita”, detalló Pintos. La referente de Salud Pública aclaró que no se pueden dar números exactos de pacientes de Covid, pues a medida que se realizan las pruebas se confirman y descartan los casos sospechosos. Refirió que a nivel país se cuenta con alrededor de 1.250 camas para los pacientes con Covid. A nivel general son alrededor de 6.700 en todo el país. Hasta el martes, los lugares disponibles para el área de terapia intensiva llegaba a 479. Pintos hizo hincapié en este dato, considerando que cada día siguen sumando más cupos. “El 70% de ocupación no todos corresponden a Covid, sino en gran parte a cuadros respiratorios”, especificó la directora de terapias.



Nueva amenaza a la salud



aumento. El 90% de los pacientes que están internados presentan síntomas respiratorios.



proyecto. Esperan contar con más especialistas para aumentar espacios para internar a afectados.