Viñales fue el mejor en la categoría Sub 9, dejando atrás al local Franco Torrico. A su vez, en la Sub 13, Marcos Miranda ocupó el tercer lugar y quedó con el bronce.

Por su parte, en la competencia blitz, Viñales, Miranda y Alejandro Jodorcovsky lograron medalla de plata. Viñales, en la categoría Sub 9, logró 7.5 puntos, mientras que Miranda en la Sub 13 consiguió 7.5 y en Sub 15, Jodorcovsky con 6.5.