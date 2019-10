Agresores de chofer y pasajeros de Uber están identificados y citados

Si bien no proporcionó sus identidades indicó que ya los citó para la próxima semana.

Las cámaras de seguridad de un supermercado filmaron el momento en que el conductor de Uber fue e agredido por un grupo de taxistas cuando alzaba a pasajeros en pleno centro de Villa Elisa.

Hugo Cabrera Riquelme alzó a tres personas en Von Poleski y Colombia, cuando dos taxis le bloquearon el paso. El chofer del Uber bajó y fue golpeado por los taxistas. También fue golpeado uno de los pasajeros, quien recibió un puñetazo en la nuca.

En las imágenes de circuito cerrado se observa que la víctima desciende, se acerca a uno de los taxistas e intercambian palabras, y cuando se dispone a subir a su rodado tiene un roce con otro hombre, quien le da un golpe.

Cabrera reacciona con una patada y ambos caen al suelo, pero otro grupo de hombres, unos con el torso desnudo y otros con indumentarias futbolísticas, llegaron al sitio y comenzaron a patear al conductor de la plataforma.

Exigencia de 100 metros. “Mis pasajeros estaban ubicados a media cuadra de la parada de Taxi. El conductor me amenaza, me dice que yo tengo que respetar los 100 metros de la parada. Yo le digo que no hay ninguna ley”, relató.

Según precisó, el grupo que apareció después también eran taxistas, pero se encontraban en una bodega cercana al lugar del ataque. En total logró contabilizar a cuatro agresores.