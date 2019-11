Agapito, por fin mejor conocido

Agapito Valiente era el más conocido de los varios seudónimos utilizados por el luchador campesino Arturo López, cuya historia es citada siempre en tono de leyenda aunque, en realidad, su vida fuera un enigma. Es que Agapito no solo es un desaparecido de la dictadura stronista, sino también un desaparecido cultural e histórico. Contamos con muy escasas fotos suyas y a su casi inexistente legado escrito hay que agregar una vida pasada en la clandestinidad y su ausencia del país entre 1964 y 1967, por un curso de formación política en Moscú y estadías en Buenos Aires y Montevideo. Las interminables desavenencias dentro del Partido Comunista Paraguayo (PCP) tampoco contribuyeron a reconstruir su trayectoria, con lo cual, medio siglo después de su muerte, Agapito Valiente seguía siendo un mito lleno de incertezas.

Por esa sola razón, el libro de Mariano Damián Montero, joven historiador de la Universidad de Buenos Aires, lanzado recientemente (Agapito Valiente. Stroessner kyhyjeha. Reconstruyendo la vida de Arturo López Areco. El Partido Comunista Paraguayo y la Columna Mariscal López. Arandurã Editorial) sería de lectura recomendable. Pero esta obra tiene, además, otros méritos poco usuales en los trabajos sobre el pasado reciente.

Es una investigación sorprendentemente exhaustiva, de más de 600 páginas. Se recogen más de cien testimonios orales de personas que conocieron personalmente al protagonista y, además, se rescatan innúmeros documentos e informes –que permanecían inéditos– del PCP de la época. El texto navega con relativo equilibrio entre las aguas procelosas de la técnica académica y el relato divulgador. Su carácter a veces se acerca más a la literatura que a la historia, pero tratándose de temas que ocurrían en las catacumbas de la represión dictatorial y del secretismo de los comunistas, probablemente no había otro camino. En todo caso, el lector agradecerá un estilo que permite deslizarse de modo fácil en esos sucesos subterráneos y tan poco comprensibles para las generaciones posteriores.

Se nos descubre un Arturo López inesperado, muy poco afecto a la violencia innecesaria, más proclive a trabajar a profundidad en las relaciones familiares, vecinales y con los agricultores de la aislada compañía 4 de Julio de Piribebuy, las que en esas épocas duras se convertirían en su mayor protección. A su lucha al frente de una columna guerrillera le faltó la sincronización con condiciones objetivas y subjetivas más favorables. Ya habían pasado los intentos de incursión fronteriza del FULNA y todavía faltaban unos años para que la amalgama de las Ligas Agrarias Cristianas cobrara la fuerza que llegó a tener.

La historia de Agapito es también la historia del Partido Comunista Paraguayo que en esa década de los sesenta se partió en dos vertientes. El sector caracterizado como “pro ruso” volvió a fracturarse entre los grupos de Miguel Ángel Soler y Obdulio Barthe. Por su parte, el equipo conocido como “pro chino”, liderado por Óscar Creydt, también viviría una interna tan furtiva como turbulenta entre este y Arturo López.

LUCHA CLANDESTINA

Este libro enfoca con particular énfasis aspectos poco comentados de esa heroica lucha clandestina. Hubo muertos, torturados y exiliados, el autor no lo niega, pero hubo también sectarismo y divisiones que facilitaron la labor represiva del enemigo. En el medio de esa pugna de intereses, sobrevivía con tozudez y precariedades la columna guerrillera Mariscal López. Montero no se priva de opinar sobre heroísmo y traiciones. Munido de vasta documentación, describe los vicios del PCP en el que no existen solo santos y pecadores, sino humanos enfrentados a las circunstancias que les tocó vivir.

En el relato se destaca la ausencia completa de un debate democrático y hay críticas para ambos bandos. Es posible que muchos queden descontentos con las conclusiones del autor, sobre todo en sus referencias al nocivo liderazgo de Creydt. Pero hay que reconocer la honestidad de sus comentarios. Mientras las discusiones dogmáticas se daban a través de la prensa partidaria interna y con los líderes comunistas fuera del país, Agapito Valiente arriesgaba el pellejo en el fondo de Piribebuy sin armas adecuadas, sin ropas para cambiarse, sin comidas y con comunicaciones precarias.

Finalmente, el guerrillero fue traicionado. Las circunstancias de su muerte –en la que también fue baleado su captor, el tenebroso general Patricio Colmán, que fallecería a consecuencia de las heridas tiempo después– son reconstruidas minuciosamente aunque el lugar dónde fue enterrado el combatiente se desconoce hasta hoy. Con esta investigación, la vida, la lucha y la memoria de Agapito Valiente recobran una merecida altura.



