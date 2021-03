Afirman que la Justicia tiene una gran responsabilidad en la crisis

Para el sociólogo e investigador Ramón Fogel, la Justicia tiene un papel ineludible en la crisis que está viviendo el país, pues se convirtió en cómplice del Estado fallido que sufrimos. Fogel señala que la Justicia, es decir, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado, comparte la responsabilidad de la corrupción imperante por apañarla con impunidad.

“Estoy persuadido de que nuestro Estado fallido tiene que ver con la Justicia, que implica al Poder Judicial y a la Fiscalía, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tenemos que reconstruir, refundar el Poder Judicial, y desde luego crear condiciones para que el Poder Legislativo no sea un espacio para la defensa de las mafias, de los grupos irregulares”, explicó el sociólogo. Agregó que desde luego no cabe la menor duda de que el Gobierno de Mario Abdo Benítez está metido en la corrupción, por lo que la cuestión es no dejarse encandilar “por cambios cosméticos, por cambios superficiales” que realiza el Ejecutivo al mover algunas piezas del Gabinete. Al mismo tiempo, Fogel propuso que la sociedad paraguaya necesita acordar un pacto que tenga que ver con una convención nacional constituyente para reconstituir al país. Advirtió que lamentablemente las crisis van a continuar en la República, por lo que es conveniente el diseño de un nuevo Estado, no un Estado que sea capturado por los grupos que hoy copan las instituciones públicas. “El Estado es de todos, es para todos, no es para un grupo selecto que se reparta los beneficios como si de un botín se tratara”, cuestionó el investigador. PRESTAR ATENCIÓN También subrayó que la clase política y los paraguayos en general deben prestar atención a los requerimientos para llevar adelante una convención nacional constituyente exitosa, que realmente reconstruya el Estado. Asimismo, el sociólogo reflexionó sobre la debilidad del Gobierno y resaltó que es una manifestación del problema, de un Estado capturado por estos grupos irregulares. Aseveró que hay un gran personaje detrás de esta realidad, el gran patrón que define además el funcionamiento del Poder Judicial, del Congreso y del propio Ejecutivo: Horacio Cartes. “Hay un control total (del cartismo). Al presidente se le ocurre decir algo y después le estiran la oreja, así ocurrió con Marina Cué, que fue una reivindicación histórica, primero apoyó y luego dijo que no tiene que ser así. Él está completamente capturado por Horacio Cartes”, lamentó Fogel refiriéndose al sometimiento de Mario Abdo a Cartes. Igualmente, el investigador se explayó sobre la posibilidad de un juicio político a las cabezas del Ejecutivo y se mostró reacio a tal planteamiento, argumentando que solamente nos llevará de la sartén al fuego. “No va a solucionar nada. Será de guatemala a guatepeor. No estoy defendiendo la gestión de Marito, lo que digo es que necesitamos cambios que no sean superficiales. Toda la clase política tiene que salir, para eso tenemos que pensar y entrar en ese proceso de rediseñar el Estado”, profundizó Fogel. Insistió que el camino es la construcción de un consenso nacional que posibilite una convención constituyente.



CRISIS POLÍTICA EN PANDEMIA



