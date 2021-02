Afirman que cambios en el Gabinete son solo por reacomodos políticos

El analista político Marcos Pérez Talia aseguró que los cambios que realiza el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dentro de su Gabinete son debido a la dinámica de las internas coloradas y no se condicen con las necesidades del país. Aseguró que el jefe de Estado tiene una gran resistencia a los cambios de aquellos que no tienen una buena gestión o que están sospechados de corrupción.

“La dinámica del Gabinete de Marito parece actualmente muy ligada a la interna colorada y, al mismo tiempo, muy distante de las necesidades del país. Resulta increíble que, por ejemplo, el cambio en Mitic no se deba a una cuestión de gestión sino a reconfigurar la fuerza del movimiento interno Añetete. O en plena crisis carcelaria se haya barajado la posibilidad de que el senador Martín Arévalos ocupe el Ministerio de Justicia, y no precisamente por ser un experto en la materia, sino para potenciar la candidatura a intendente de Asunción del delfín de Mario Abdo”, sostuvo.

Indicó que los cambios que se realizan son más bien reacomodos internos. Mencionó que esta situación enerva los ánimos de la ciudadanía.

“Hay una resistencia enorme a los cambios, aun para aquellos que no muestran gestión ni son reconocidos por la ciudadanía. Y los pocos cambios tienen más que ver con reacomodos internos partidarios o meros cambios gatopardistas como los de enero pasado. Esto claramente enerva los ánimos de la ciudadanía que quiere mejores resultados, por ejemplo, en salud con vacunas, en educación con un plan educativo pos-Covid en serio; en Itaipú con gente leal que defienda los intereses paraguayos y no brasileños, etc.”, refirió.

COMPLICIDAD. El analista político y ex senador Hugo Estigarribia lamentó la tibieza de Abdo Benítez para tomar decisiones con respecto a funcionarios de su Gobierno que están sospechados de corrupción. Expresó que si bien no tiene una explicación lógica para describir las decisiones del mandatario, dijo que una de las posibilidades por las cuales mantiene a gente cuestionada sería por complicidad, o por miedo a ganarse enemigos.

“La verdad creo que es su intención de estar bien con todo el mundo, no chocar ni crear enemigos que conozcan mucho de él, normalmente en Paraguay el funcionario cesado tiende a convertirse en un enemigo, y cuando el enemigo sabe mucho de vos, normalmente es un enemigo muy fuerte, por ejemplo lo que fue Argaña con Rodríguez”, sostuvo.

Siguió diciendo que “tal vez otra posibilidad es que esta gente haya hurgado conforme a las decisiones del propio Marito, entonces él no puede sacrificar si obró conforme a las decisiones de él. El famoso recaudar para la corona. Entonces cómo le va a echar si él participó indirectamente del acuerdo secreto, o de esos USD 26 millones, o el acta de Itaipú”.

Estigarribia indicó que la falta de carácter del titular del Ejecutivo es notoria. “Otra posibilidad es que sea absolutamente irresoluto, que no tenga carácter, porque el costo político absorbe el presidente. El costo político de no destituir a funcionarios así recae sobre el titular del Ejecutivo. El Gobierno está cada vez más sospechado de corrupción. Du Gobierno tiene el desgaste de la mediocridad, de la inacción. Es inexplicable desde el punto de vista de la lógica de un estadista que quiere un buen gobierno, no hay una explicación lógica para esto, salvo que hayan cumplido instrucciones y tengan prueba de que hayan cumplido instrucciones”, sostuvo.