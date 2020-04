AFD asigna garantía a bancos por casi USD 400 millones vía Fogapy

Un total de 37 entidades financieras, entre bancos, financieras y cooperativas, recibieron las líneas de garantía concedidas por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a través del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), utilizado para respaldar los créditos a ser otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) afectadas por el coronavirus (Covid-19).

El monto total concedido por la AFD (administrador del Fogapy) como garantía asciende a G. 2,449 billones (USD 384 millones en el cambio actual), que representa casi cuatro veces más de la reciente capitalización hecha por el Gobierno al Fogapy. Esto debido a que un fondo de garantía puede otorgar respaldo financiero equivalente a cinco veces más de su fondo, según establece la superintendencia de bancos del BCP. El Fogapy fue capitalizado por el Ministerio de Hacienda con USD 100 millones proveniente del préstamo realizado por el Gobierno del Banco Mundial, por un total de USD 200 millones, para fortalecer el sistema financiero y dar respuestas crediticias ante los golpes del Covid-19. La transferencia de los recursos por el Fisco al fondo de garantía fue concretada mediante el Decreto Nº 3530/2020. La garantía podrá cubrir hasta un 80% de cada préstamo otorgado, y está destinada a dar cobertura a los nuevos préstamos, distintos y adicionales a los preexistentes, que no sean producto de cancelaciones recientes y/o renegociaciones (renovaciones, refinanciaciones o reestructuraciones), destinadas a cubrir necesidades de pago de salarios o capital operativo adicional necesario. MONTOS. El monto mínimo del préstamo –otorgado por una entidad financiera– que podrá ser garantizado a través del Fogapy es de G. 5 millones, y un monto máximo de G. 190 millones si el solicitante es una microempresa; G. 650 millones si es pequeña empresa; G. 1.300 millones si es mediana, y hasta G. 2.500 millones si es una empresa intermedia (entre mediana y grande). De acuerdo al listado, los bancos con mayores líneas de garantía son Itaú, BNF, Regional y Continental, con G. 250.000 millones (USD 3,9 millones en el cambio actual) cada uno. Asimismo, aparecen Visión, GNB, BBVA, Rio, Sudameris, Familiar y Basa, con una líneas de G. 100.000 millones (USD 15,6 millones) cada uno. (Ver infografía). Hasta el momento, son apenas cinco las entidades financieras (BNF, CAH, Familiar, Basa y Atlas) que ya lanzaron un paquete de financiación en el marco de la garantía del Fogapy-AFD, estableciendo un periodo de gracia entre 6 meses a 1 año, con tasas de interés anual que van desde el 7% al 9%, y plazos de vencimientos de 24 a 48 cuotas. El banco Atlas, por su parte, estableció un tasa de interés del 18,5% anual -bastante alta para la situación, con un periodo de gracia de 6 meses y un plazo de 36 cuotas.



Solicitan acelerar los procesos

El sector de mipymes festeja la aparición de las primeras líneas de créditos en el marco del Fogapy, pero solicitan a las demás entidades financieras acelerar los procesos y disponibilizar a más tardar en esta semana los créditos blandos y accesibles, para evitar que más empresas cierren sus puertas por no poder sostenerse ante los efectos del Covid-19.

En ese sentido, Defelippe comentó que una encuesta realizada recientemente concluye que de cada 10 empresas consultadas, 6 afirman que cerraron sus puertas por no poder sostenerse más. “Hasta hoy solo 5 bancos lanzaron líneas de créditos en el marco del Fogapy, mientras que aún faltan 21 entidades. Lo razonable es que esta semana todos los bancos, financieras y cooperativas ya tengan las líneas de créditos, y la otra semana se empiece a desembolsar con agilidad y de manera importante los financiamientos”, expresó. Criticó la lentitud y burocracia del Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) para otorgar los créditos .





Insisten con reclamos a bancos

En el sector gastronómico de mipymes insisten en reclamar a los bancos mayor solidaridad en este momento de crisis, tal como lo fue el Estado con el salvataje al sector en 1995.

Arami O’hara, referente de empresas de gastronomía, dijo que en aquel tiempo se calcula que la crisis financiera tuvo un costo de entre y 7 y 12 del PIB en ese momento. Agregó que, ahora, el Cadep, estima que la actual crisis está en el rango de un costo del cinco por ciento y se tendrá al 25% del PIB endeudado. Indicó que no se explica por qué siempre se prioriza los salvatajes a los cos y ahora para salvar la economía no se les exige la ayuda a la gente que en su momento fue salvada, incluso, con garantías del Estado que consideran insuficientes en este caso, pero no a la hora de comprar bonos. Según indicó, de acuerdo con la última encuesta hecha por Asepy, el 57% de las empresas del sector gastronómico ya cerró, el 37% dice que lo hará a fines de abril, 39% se mantiene aún pero con rentabilidad del 2019.