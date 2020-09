Advierten con parar el país si no detienen las restricciones

Referentes de gremios gastronómicos y de eventos señalan que hoy se inicia la última etapa de negociación con el Gobierno Nacional ante la extensión de las medidas sanitarias con restricciones hasta el próximo 4 de octubre, según el nuevo Decreto 4065. Señalan que ya no podrán resistir más extensiones y advierten con parar el país.

Aramí O’Hara, referente del sector gastronómico, sostuvo que ahora quedan los 14 últimos días para recibir ayuda económica, social y reactivación.

Agregó que luego de este lapso, “ya los gremios pasamos a parar el país de nuevo y estamos viendo a nivel de la Constitución Nacional la asesoría sobre derechos que están siendo negados en perjuicio de la salud física, mental y bienes materiales de las personas”.

Remarcó que en todo este tiempo de medidas sanitarias vinculadas a la pandemia “hubo y hay gente que se endeuda sin saber cómo pagar, pierde su auto, vende mal su terreno o hipoteca su casa para salir de esto”. Alertó que la situación ya no da más para subsistir y a estas alturas ya se debieron tener condiciones para poder trabajar.

Insistió en que no existe manera para que los asociados del rubro, sumados a los de eventos y turismo, puedan sostenerse.

“Se suponía que teníamos que aprender a vivir con esto. Dicen que la cura llegará a finales del 2021 y no creo que sea posible llegar”, sentenció.

O’Hara manifestó que no se puede seguir por años o eternamente en estas condiciones de no poder trabajar, subsistir y enfrentar las deudas acumuladas. “¿Vamos a seguir así hasta finales del 2021? Yo digo que eso no vamos a aceptar nunca”, aseveró.