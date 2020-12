Adultos mayores festejaron la Navidad en modo Covid-19

Navidad a puertas cerradas. En el Hogar de Ancianas Nuestra Señora de la Asunción, en el de Ancianos Santo Domingo, en el Hogar Tutelado Santa Teresita y en la Residencia Gijón Róga, en el hogar sustituto Sagrada Familia, en el Sustituto Joaihu Renda y Nuevo Horizonte, los adultos mayores pasaron una Navidad atípica en el modo coronavirus (Covid-19) de vivir.

A puertas cerradas, sin visitas, pero con cena navideña, con serenata desde el patio, con sorteos y teleconferencias, la Natividad del Señor tuvo un tinte festivo en plena pandemia en los hogares del Instituto de Bienestar Social (IBS) del Ministerio de Salud Pública (MSP). Las visitas están vedadas en los hogares debido a la pandemia. “En estos momentos hay una mayor circulación comunitaria del virus. No vamos a recibir visitas”, dijo la licenciada María del Carmen Villar, responsable de IBS. VIDA BLINDADA Los adultos mayores, que viven aislados en los hogares de estadía permanente desde el 11 de marzo pasado, pusieron manos a la obra y se encargaron de armar el árbol de Navidad, decorar las plantas y colocar el tradicional pesebre. El ambiente festivo se vive de una manera diferente en una pandemia que los obliga a vivir encerrados. “Estamos logrando con mucho éxito que no exista la propagación en nuestros hogares, Si bien hubo en uno de ellos, se pudo controlar, se aisló”. Concursos de tarjetas navideñas, de pesebres, con entrega de premios, son algunas actividades que se hicieron en el marco de las fiestas de fin de año en los hogares del Instituto de Bienestar Social. Un jurado eligió la mejor tarjeta y el pesebre ganador. “Todo el tiempo festejamos, pero encerrados. Todo el tiempo los mantuvimos con actividades. Usamos mucho los métodos online de comunicación, con videollamadas”, contó la Lic. Villar. Pese a que no reciben a visitantes, los grupos religiosos o solidarios hacen visitas online a través de videollamadas, como una forma de combatir la soledad en tiempos de pandemia. “Ellos comprenden perfectamente lo que es la pandemia. Fueron instruidos con los cuidados”. GRUPO DE RIESGO Los adultos mayores tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del coronavirus (Covid-19), en algunos casos con un desenlace fatal. Debido a esta situación de la pandemia, la licenciada María del Carmen Villar, titular del IBS, recomienda evitar visitar a los abuelos en estas fiestas de fin de año, teniendo en cuenta la gran cantidad de contagios comunitarios del coronavirus.



Toda pandemia así como llega se va. Lo importante es dar gracias a Dios. No tuvimos víctimas fatales.

