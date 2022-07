Adherentes de la Concertación se manifestaron por el derecho a votar

El principal argumento de la Concertación es que desde la propia Constitución se establece que el sistema de gobierno es una democracia participativa y representativa, la cual ejerce la ciudadanía a través del voto e inmiscuyéndose en los asuntos públicos.

A su vez, apoderados de la Concertación reivindican el uso del Padrón Nacional para sus internas con base en lo dispuesto en el artículo 112 del Código Electoral, en el que en síntesis le otorga a la Concertación la posibilidad de elegir su padrón.

De acuerdo con uno de los manifestantes, “todos estamos firmes en defender hasta el final la utilización del padrón nacional”. “Sabemos que hay grupos de interés que no permiten, pero no podemos seguir tolerando que esto siga pasando en Paraguay”, manifestó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

También se expresó en el mismo sentido la precandidata a la presidencia de la República Soledad Núñez, pero haciendo hincapié en que la ANR busca obstaculizar a toda costa que el TSJE dicte su fallo final sobre este tema.

Análisis. El expediente sobre el padrón solicitado por apoderados de la Concertación pasó a ser estudiado por el TSJE el jueves pasado cuando dicha instancia resolvió abocarse al estudio referido, reconociendo la urgencia manifestada por la parte afectada que espera con atención que dicho litigio se dirima lo antes posible en vista de que corren los plazos electorales.

Cabe recordar que la ANR opuso un incidente respecto al uso del Padrón Nacional, dado que consideran que allí están inmersos tanto colorados como independientes.

Según el apoderado Eduardo González, el propósito de la Concertación es secuestrar padrones que no les corresponde. La Concertación decidió usar en su interna el Padrón Nacional debido a que estarán interesados afiliados de todos los partidos políticos.

En torno al caso existe un incidente planteado por la Asociación Nacional Republicana (ANR) y ayer se añadió la recusación al ministro del TSJE, vicepresidente en ejercicio de dicho organismo, Jorge Bogarín, acción que los opositores consideraron deliberada y con un propósito de dilatar la resolución sobre el padrón.

Los manifestantes indicaron que, sea cual fuese la decisión de la Justicia Electoral, ellos insistirán hasta la última instancia para que todas las instituciones judiciales reconozcan el derecho ciudadano a votar.