Adebayor afirma que vuelve en 2 semanas

POLÉMICA. Adebayor sentó postura con respeto a la solidaridad de las personas en este tiempo de pandemia: “Para aquellos que dicen que yo no dono, déjenme ser muy claro: No dono. Es muy simple, hago lo que quiero y como quiero. Después habrá personas que me criticarán por no hacer donaciones”.

Adebayor sigue en cuarentena en la ciudad de Lomé, capital de Togo, a la cual pudo regresar hace unas semanas. “Algunos sostienen que yo ingresé el virus a Togo. Es muy desafortunado, pero este país es así”, disparó.

El atacante de Olimpia cerró diciendo que “pueden compararme con Drogba, con Eto’o, pero no soy uno de ellos. Soy Sheyi Emmanuel Adebayor y siempre haré lo que quiera”.