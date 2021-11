Actriz de polémica novela brasileña destaca la figura de Elisa Lynch

Este es uno de los papeles más importantes para la carrera de Lana Rhodes, quien durante años trabajó con la carismática conductora de tevé Xuxa.

“(Elisa) era una mujer no solo de la guerra, sino del mundo. Siempre ha sido moderna, adelantada a su tiempo”, destaca la actriz durante una entrevista concedida a TV Globo del Brasil.

La actriz brasileña también comparó a Elisa Lynch con un zorro. Sostuvo que Lynch tuvo una “naturaleza algo misteriosa". “Se ve lindo para aquellos que no conocen a profundidad. Pero ataca con furia si se siente amenazado”, expresó.

Durante la entrevista, Lana Rhodes también hizo referencia hacia aquellas personas que le agregaron etiquetas por haber sido “una paquita” de Xuxa.

“La gente me va conociendo poco a poco. Muchos me detienen y me recuerdan que fui paquita o mencionan un personaje, pero no saben mi nombre”, lamenta la mujer.

Rhodes sostiene que no se siente una artista de glamour, sino que encara su trabajo por la pasión. Valoró que en la telenovela En tiempos del Emperador pueda representar a una mujer importante.

El pasado 9 de agosto se estrenó en Brasil la ficción Nos tempos do Imperador (En los tiempos del Emperador), que incluye la figura del Mariscal Francisco Solano López. La telenovela genera controversias por su contenido, ya que presenta al héroe nacional como provocador de la Guerra Guasu (1865-1870).