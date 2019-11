Acosta quiere las explicaciones

Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, expresó que aguarda la defensa de Marco Trovato, presidente de Olimpia, sobre su vínculo con empresas de apuestas deportivas.

“No me saca el sueño, seguro lo que le saca el sueño a él (por Trovato) es lo que debe demostrar. Nosotros estamos preocupados de las publicaciones que salieron, si es que realmente es grave, si no, que se aclare”, expresó Acosta en comunicación con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.