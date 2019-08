Acosta: Penal no pitado “es historia”

Guaraní se sintió perjudicado ante Cerro Porteño (2-2) por la actuación del árbitro José Méndez. Juan Alberto Acosta, su presidente, en declaraciones a Monumental 1080 AM, dijo ayer que el juez no sancionó un penal “clarísimo a los 8 minutos” y que no van a reclamar a la APF porque “ya es historia” y que esta “no es de reconocer los errores”. También le resultó “llamativa” una supuesta falta contra Ignacio Don, que no fue pitada y que derivó en un peligroso tiro libre del Ciclón. Aseguró que lo único que resta es “seguir peleando y protestando”. Acosta se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo que obtuvo su primer punto en cuatro fechas del Clausura y adujo que “mejoramos bastante, somos más ordenados, pero tenemos mucho por mejorar”.