Acompañantes de pacientes viven a la intemperie en IPS

A Estela Aquino le parece muy angustioso estar al aire libre en el patio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Ella acompañó a un familiar, que estuvo internado en emergencias de la previsional. Ante la falta de espacio en los albergues, pasó los días a la intemperie en esta época otoñal, con bajas temperaturas.

“Es muy angustioso tener un familiar enfermo y encima tener que pasar tan mal, sin comodidades y sin información sobre ese familiar enfermo. Que a veces no come, porque las enfermeras no abastecen para una atención personalizada”, escribió Estela Aquino en la red social Facebook.