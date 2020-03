Acevedo asegura que un 95% acata medidas de aislamiento

Acevedo resaltó que inicialmente hay un acatamiento a las medidas de aislamiento de casi el 95% de la población. “El fin de semana tuvimos que salir a recorrer mercados y supermercados para dispersar la aglomeración. Hay un acatamiento más por temor que por persuasión, lamentablemente”, señaló el secretario de Estado.

No obstante, Acevedo también lamentó “la perpleja indisciplina” que mostró la ciudadanía el último fin de semana al no cumplir con las medidas sanitarias reglamentadas por el Gobierno. El ministro señaló que no se puede llevar a todos los detenidos a la comisaría ni a las cárceles, porque los mismos internos se oponen a recibir a otros, ya que en este momento ni siquiera tienen visitas. “La única opción es arresto domiciliario coercitivo”, señaló. “Hoy día básicamente es esa la solución inmediata”, agregó, apuntando que amerita una revisión del sistema penitenciario y de las comisarías nacionales, ancladas en el siglo pasado, según dijo.

Igualmente, afirmó que tanto la ciudadanía como las autoridades deben comportarse ante la crisis que vivimos y lamentó los episodios que involucraron a la policía en días pasados, donde se mostraron tratos humillantes hacia varias personas. “Aún el delincuente tiene su dignidad y tenemos que respetarlo, no hay que admitir humillaciones. En nombre de los de Lince pido disculpas”, señaló.

“Los excesos no están permitidos, no creo que haya sido un abuso lo del personal del Grupo Lince. Es muy difícil ser educado, cordial y firme”, añadió Acevedo. Manifestó que se hace responsable “política y jurídicamente de las actuaciones del personal del Grupo Lince”. “El que me quiera denunciar que lo haga”, apuntó.

Recordemos que la defensora general Lorena Segovia pidió que, ante la situación de emergencia y el temor de la ciudadanía, las fuerzas públicas respeten el marco de derecho y la dignidad de las personas para llevar adelante los controles en las calles. Su solicitud fue en el marco de un video viralizado en las redes sociales donde se observa a efectivos policiales y del Grupo Lince en un procedimiento realizado en el barrio San Francisco, de Asunción.

En el video se observaba que un uniformado sujeta a un hombre que iba a bordo de una motocicleta en la zona. El hombre bajó de su biciclo, pero, en un momento dado, se ve que el agente le propina una violenta patada y luego lo suben a un móvil de la Policía.







