“Acá no hay ninguna idea perversa o de ideología como se está inventando”

-Yo me enojé mucho el día que Diputados sancionó la ley porque esta gente sabe cómo va la mano con el convenio con la Unión Europea. La UE ya aclaró que este dinero no es reembolsable y no es un crédito, sino una cooperación, y Paraguay no tiene que devolver esta plata. Estos fondos entran a través del Ministerio de Educación como parte del presupuesto estudiantil y van destinados a la alimentación escolar porque, lamentablemente, nuestro presupuesto del MEC no cubre para alimentos ni kits escolares de todos los niños. Además, la UE viene colaborando con el Gobierno paraguayo desde hace varios años.

-Recibió todo tipo de acoso y mensajes ofensivos luego de expresar su opinión porque Diputados derogó dicho convenio...

-Le denigraron a mi familia, que es lo que también hicieron, a mis hijas, me han calumniado, difamado hasta amenazaron de muerte y se metieron en un campo que excede, y fue una situación horrible y afecta, porque sabés que lo están haciendo de una manera adrede y con un interés perverso que hay detrás, que es conseguir votos; acá no hay una legítima preocupación por los niños.

-¿Tras su denuncia, obtuvo alguna respuesta del Pdte. de la Asucop, Juan Vera, que publicó su número telefónico?

-Yo soy una persona que está expuesta a la opinión pública y me trago todo lo que digan de mí, pero el día en que el señor Juan Vera puso en las redes sociales mi número de teléfono para que la gente me repudiara, pensé y dije ‘hasta acá llegué’, por eso realicé la denuncia. Hasta ahora no me dio ninguna respuesta.

-¿Qué consecuencias legales espera obtener para las personas que la difamaron y publicaron su número sin autorización?

-Yo no busco un resarcimiento económico y no me interesa eso, pero quiero que entienda la gente que cuando se pasa de la raya, se tiene una consecuencia legal.

-¿El problema se generó a raíz de que cierto grupo concluyó que estos fondos serían derivados para la transformación educativa del Paraguay?

-Mucha de esta gente que protesta menciona sobre la transformación educativa, que ahora no es el tema del que se está discutiendo, sino los fondos para la alimentación escolar. Ahora quieren desviar la atención inventando este tema para que no hablemos de las cosas verdaderamente importantes. No podemos hacer caso omiso a lo que están diciendo, porque alguien les tiene que frenar y decir que no es así. Acá no hay ninguna idea perversa o de ideología como se está inventando.

-¿Cree que gran parte de los mensajes agresivos se deben al alto índice de machismo y violencia contra la mujer que existe en el país?

-Efectivamente. Recibí mensajes de muchas mujeres que han sido también hostigadas y realmente es un tema muy delicado, porque nos agreden solo por ser mujeres. Esto es violencia contra la mujer. Cuando otras colegas periodistas ponen una opinión, pocas veces las respuestas tienen un argumento en el mismo tenor, esto es un nivel de violencia instalado y normalizado en nuestro país.

-¿Qué se necesita en el país para mejorar el pésimo sistema de educación de los niños y jóvenes?

-Un país no puede avanzar si su recurso más valioso que son las personas no tienen oportunidades; acá hay una brecha que cada vez más se agranda entre los que tienen medios y pueden alcanzar una mejor educación y los que tienen que conformarse con una educación paupérrima, de pésima calidad.

-¿Considera que la educación en Paraguay se debe unificar para obtener una educación de calidad sin distinción de las clases sociales?

-Nosotros tenemos que lograr que el punto de partida sea igual para todos. Siempre ponen de ejemplo la educación en los países nórdicos y el filósofo colombiano Bernardo Torres dice que la educación pública y la gratuita son dos vías paralelas que no se encuentran. Es fundamental la educación pública de calidad porque borra las clases sociales. Tenemos que lograr que no existan ese tipo de diferencias porque eso es lo que hace que la brecha se ensanche en este país y perdure el problema.

-¿Qué opina sobre la educación que recibieron los estudiantes en la pandemia?

-Durante la pandemia nos dimos cuenta de que los chicos sin acceso a la tecnología y a la conectividad obviamente se quedaron atrás, y la educación, que ya era mala, empeoró bastante. Nosotros tenemos que lograr que el punto de partida sea igual para todos, cuando nosotros entendamos esto, vamos a empezar a construir un país diferente.

-Existen estadísticas que señalan que gran parte de la población estudiantil no se concentra ni logra hacer operaciones simples por la falta de una buena alimentación. ¿Cree que esto es lo que afecta en gran parte al aprendizaje de los estudiantes del país?

-Todos sabemos que después de que se implementaron a través de las gobernaciones y de los municipios el almuerzo y la merienda escolar, aumentó la concurrencia de los niños en las escuelas, porque tienen asegurado un plato de comida que, además, tengo entendido que mejoró muchísimo en calidad. Por eso tenemos un resultado espantoso cuando se hacen las evaluaciones y gran parte de los niños están aplazados. Los chicos no entienden lo que leen y no pueden hacer simples operaciones matemáticas a veces por hambre.

-¿Piensa que se va a derogar la ley del convenio con la Unión Europea?

-Afortunadamente la ley está en trámite en la Cámara de Senadores y el Pdte. Mario Abdo anticipó el veto si prospera la derogación del convenio. Veo difícil que se derogue la ley. Es como una batalla que está en suspenso porque, evidentemente, acá hay una cuestión electoralista de por medio. Inventaron que con esta plata se implementará la ideología en las escuelas y es un delirio para no enfocarnos en problemas reales.



eNTREvista a la periodista mercedes Barriocanal



Tratamiento de ley

Desde la Cámara de Senadores se informó que el presidente del Congreso, Óscar Salomón, resolvió que se lleve adelante una audiencia pública en forma conjunta con las comisiones asesoras para el martes 20 de diciembre, a las 08:00. Además, su propuesta es que ese mismo día, a las 10:00, se convoque a una sesión extraordinaria para tratar este proyecto que tiene media sanción de Diputados, al filo del receso parlamentario.



Hay una brecha grande entre los que tienen medios para una mejor educación y los que tienen una educación paupérrima.



Inventaron que con esta plata se implementará la ideología en las escuelas y esto es un delirio para no enfocarnos en los problemas reales.