Abuela cumple 100 años y afirma que el secreto es una vida tranquila

La mujer tuvo tres hijos, Rafael, Gerónimo e Ignacia, quien ya falleció. Tiene además 20 nietos, 68 bisnietos y 26 tataranietos.

Su nieta Susana Cristaldo contó que le gustan los alimentos preparados a base de maíz como el vori vori y el rora, como así también el caldo de puchero. No es de su agrado consumir arroz ni frituras. Su única afección es la presión alta y perdió la vista en el ojo izquierdo.

Su secreto para llegar a los 100 años

La abuela manifestó a Última Hora que su principal secreto para llegar a su edad es alimentarse sanamente y tener una vida tranquila, ya que siempre vivió rodeada de árboles apartada de la ciudad.

En su vivienda tuvo servicio de energía eléctrica recién desde hace 10 años, está afiliada al Partido Liberal y siempre participa en las votaciones.

"Yo viví siempre aquí, lejos del pueblo, salía poco, siempre trabajé en la chacra, me alimentaba de allí junto a mis hijos y les invitaba a mis vecinos, y ellos también me daban lo que no tenían, y así vivía, nunca me casé, me gusta la tranquilidad", expresó la tierna abuela de 100 años.