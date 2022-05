Absuelven a Sacoman y no descarta accionar

Un Tribunal de Sentencia absolvió, por decisión unánime, a Édgar Martínez Sacoman en el proceso por producción de aceite de cannabis. Esto, luego de pasar cinco años y nueve meses en arresto domiciliario.

El abogado Guillermo Ferreiro manifestó que su cliente fue absuelto tras enfrentar su tercer juicio oral. Pidió la absolución por no existir hecho punible. Señaló además que el Tribunal argumentó que se probó que el acusado tenía productos de marihuana, pero que no eran de riesgo. Con base en la Ley 6007 se reconoció que no hubo delito. La Ley 6007 que invocó el Tribunal crea el programa nacional para el estudio y la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Esta obliga a la investigación del uso medicinal de la marihuana y permite el tratamiento con el aceite de cannabis.