Absoluto Rock inició en el año 2006 como un espacio para el under.

En la primera fecha estarán The Force, 220 Voltios, Under Assault, Toxic Avenger, Cangrejo y Supercaos. Mientras que la segunda contará con Wisdom, Viernes 13, Suburban Bastards, Massive Execution, Scratchy Noise, To Arkhman y Khyron.

Absoluto Rock abrió sus puertas en el año 2006 con la intención de brindar un espacio, promover e impulsar la cultura rock, el metal y sus vertientes del underground. Por su escenario no solo pasaron las bandas locales, sino otras internacionales como Mayhem, Gorgoroth, Anvil, Logos, Razor, Belphegor, Nargaroth, Violator, Poseidótica y Cabezones, entre otras.

Esto hizo que se convierta en un punto de referencia para la escena under de Asunción, hasta el punto de ser considerado un lugar de culto y visita obligatoria para aquellos fanáticos del rock pesado que llegan a Paraguay.