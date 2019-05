Parte de la reunión de Óscar Paciello, en la que están presentes el ex diputado Mario Soto y su hijo Marcelo.

“A causa de la politización, se desnaturaliza la convocatoria del proceso, que debería ser netamente de abogados independientes”, señala en el escrito dado a conocer este martes.

Te puede interesar: Mario Abdo pide a la Corte Suprema independencia y seguridad jurídica

Por otro lado, sostiene que es un absurdo que políticos induzcan, acompañen y decidan sobre representaciones que corresponden exclusivamente a los abogados independientes, creándose una suerte de dependencia que constituye en un compromiso partidario a sus intereses de fondo, en contrasentido de la mentada independencia del sistema de Justicia, contemplada por la Constitución Nacional.

Estas son algunas de las razones por las que el gremio de abogados rechaza las intromisiones políticas.

Leer también: Consejo de la Magistratura ya tiene a los ternados para Defensoría

De acuerdo al abogado Jorge Do Santos, miembro del referido colegio, la postura asumida fue luego de que el candidato Óscar Paciello se haya reunido públicamente en Coronel Oviedo con el ex diputado Mario Soto y su hijo, el ex ministro de la Juventud Marcelo Soto.

Del encuentro habrían participado abogados y funcionarios del Poder Judicial, así como de la Fiscalía, que responden al liderazgo de los Soto a nivel regional.

La Corte Suprema de Justicia deberá convocar a los abogados con matrícula para elegir a dos de ellos como titulares y dos suplentes para integrar el Consejo de la Magistratura en el período 2020-2023.