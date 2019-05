Abogado dice que el MRE no quiere pagar a ex cónsul

El abogado Roberto Améndola, conocido por representar a varios ex funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en demandas promovidas contra la institución, asegura que en el caso del ex cónsul en Paranaguá Bernardino Caballero Barrios, este cuenta con sentencia favorable, y la citada cartera de Estado le sigue adeudando USD 217.033 por indemnización. Esta suma, asegura, sigue generando intereses y existe incluso un dictamen de la Procuraduría General de la República, fechada en junio de 2013, que señala al MRE que las sentencias en este caso están firmes y ejecutoriadas. Aún así, el MRE apeló las resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la capital, y el juicio no ha concluido.