Abogado asegura que no hay causa abierta contra HC en EEUU

El abogado Pedro Ovelar, quien representa al ex presidente Horacio Cartes, comentó ayer que un bufete de abogados buscó la causa de su cliente en Estados Unidos y se concluyó que no existe ninguna investigación.

Ovelar, desacreditó la designación de significativamente corrupto que dio Estados Unidos a Cartes y asegura que la misma se basó en informaciones proporcionadas por el abdismo y la oposición.

Afirmó que la designación se debió a la información proveída en el caso del avión venezolano con tripulación iraní que estuvo en nuestro país algunos días, en el mes de mayo, y manifestó que se instaló una mentira, que luego fue totalmente desacreditada, en lo que tiene que ver con el contrato de la empresa Emtrasur por parte de Tabesa.

“Se probó que fue falso y ellos (abdismo y oposición) presentaron la información a la Embajada (de EEUU) como algo verdadero, sobre la relación de Cartes con esta empresa”, fustigó.

“Probamos que en realidad una tercera empresa, Tabacal, fue la que contrató a la empresa General Air Service, que a su vez contrató a Emtrasur”, explicó Ovelar.

Sostuvo que la posición de Tabesa fue pasiva, ya que solamente entregó la carga a su comprador final, Tabacal, en zona primaria aduanera. “La información falsa fue lo que derivó en la designación y se hizo creer a los organismos la vinculación”, remarcó.

“La información que reciben en Washington proviene de la Embajada y al provenir de ahí, la Embajada recibe informaciones de actores locales. No es información que surge de Estados Unidos, sino de Paraguay”, aseveró.

“La oposición y el abdismo. Están detrás de la designación. Desconozco más detalles, pero evidentemente hay una jugada política y jurídica detrás de esto”, dijo y a renglón seguido resaltó que “Mario Abdo Benítez fue muy claro cuando declaró que Hugo Velázquez no era su candidato”.

Mencionó que no se consultaron los detalles de la calificación que recibió Cartes a la Embajada de Estados Unidos porque ni al propio canciller paraguayo se dio respuestas. “Imagínense si al canciller no le dan información, a nosotros nos van a dar”, consideró. Por último, mencionó que no habrá ningún pedido de extradición al no existir una causa abierta.

