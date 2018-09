Abogada denunció a Kattya González por tráfico de influencias

Embed HOY DENUNCIÉ A LA DIPUTADA NACIONAL KATTYA GONZÁLEZ POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y A TODOS SUS CÓMPLICES POR COACCIÓN GRAVE Y ASOCIACIÓN CRIMINAL. pic.twitter.com/hDlswNWAIP — Nidia Gimenez (@NidiaGimenezPY) 17 de septiembre de 2018

En contacto con la radio Monumental 1080 AM, dijo que cuando en mayo pasado, su hijo, Christian Nicolás Roig González, de 19 años, fue hallado con 58,5 gramos de marihuana en su poder luego de sufrir un accidente, fue liberado por influencias de la diputada.

Giménez aseguró que el caso fue irregular porque se violaron reglas del debido proceso para que el joven sea beneficiado no solo con la liberación, sino con la desvinculación. “Totalmente inocente antes de ser investigado”, acusó.

La abogada señaló que en Ciudad del Este les cuesta hacer su trabajo porque reciben la etiqueta de que son malos profesionales y no son juzgados por igual. Indicó que desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) son observados con lupa.

“A nosotros los abogados litigantes de Ciudad del Este demasiado nos cuesta denunciar o admitir o trabar este tipo de situaciones porque viste que a nosotros desde la capital del país siempre nos tildan de que en Ciudad del Este están los peores jueces y fiscales. Y acá en ningún caso se dio libertad en estas condiciones”, comparó.

Por su parte, Kattya González mencionó que no quiere seguir el juego de la abogada porque nunca pidió nada impropio al comisario o al fiscal del caso de detención de su hijo.

“No le quiero dar entidad justamente a personas que quieren meterme en un juego perverso, lo que dije ya lo dije en su oportunidad, eso está instalado en instrumentos públicos”, expresó.

Dijo también que con la denuncia se pretende igualarla con políticos corruptos.

“No voy a entrar en una discusión con una persona que no conozco, que no tiene trayectoria de lucha social, que no tiene la más mínima posibilidad de alterar lo que es el rumbo que hoy está tomando el Paraguay. A mí me pueden colgar en una plaza pública, yo no tengo ningún inconveniente, pero que no se detengan los cambios, que la ciudadanía continúe marcando la hoja de ruta de un país que necesita sanearse, que esté atento. Estas son consecuencias obvias de un sistema institucional todavía precario, de una democracia que aguanta todo, que pretende igualarnos y ponernos al nivel de Óscar González Daher o Javier Zacarías”, comentó la diputada.