Abdo se jactó de transparencia, del caso Arrom y del proceso en la CSJ

Al referirse al fortalecimiento institucional y el respeto hacia la labor de los distintos poderes del Estado, el jefe de Estado mencionó el proceso de selección y designación de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, donde les cupo trabajar al Poder Legislativo y al Ejecutivo, para cubrir las vacancias en el Poder Judicial.

“Nos hemos ajustado al papel que nuestro ordenamiento jurídico asigna, respetando el ámbito de competencia de cada organismo del Estado, eligiéndose a personas idóneas y honorables para ejercer tan altos cargos”, resaltó.

En este punto, también destacó la ley que establece las sesiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Ministros sean transmitidas en vivo. Esta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso y hoy es una herramienta y un nuevo canal de participación ciudadana que permite un mayor acceso a la información.

“En el Paraguay deben gobernar la Constitución y las leyes y no las personas, por lo tanto, nuestra propuesta es que sigamos construyendo institucionalidad, sin tomar atajos a la legalidad”, sostuvo.

Lágrimas por secuestrados. Abdo resaltó como un logro histórico la absolución de Paraguay en la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El día que asumí, manifesté que mi lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el secuestro no se detendría. En tal sentido, hace unas semanas nuestro país obtuvo un logro histórico, y a pesar de los pronósticos adversos, se hizo justicia. La Corte Interamericana falló a favor del Estado paraguayo en el caso Arrom y Martí, declarando que no es responsable de haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresó, momento en que se quebró y derramó algunas lágrimas al recordar a víctimas de secuestro. En el auditorio justamente estaban el senador Fidel Zavala, un ex secuestrado por el EPP; y la senadora Mirtha Gusinky, madre de la también secuestrada y asesinada por el EPP, Cecilia Cubas.

NARCOTRÁFICO. El titular del Ejecutivo, además, resaltó a su Gobierno como el más combativo frente al crimen organizado, lo cual se tradujo en grandes operativos simultáneos contra el narcotráfico y el contrabando, así como en la expulsión de más de un centenar de criminales extranjeros.

También recordó la situación del empleo y destacó que las ferias de trabajo, realizadas en los últimos 10 meses, lograron ubicar a 7.700 personas en nuevos empleos.