Abdo rechaza plan de seccionaleros y ratifica que no quiere reelección

“Hay voces que piden la modificación de la Constitución para introducir la figura de la reelección. Yo estuve en contra y dije en campaña que iba a respetar la Constitución. Yo no quiero la reelección. Quiero ser ex presidente de la República y quiero venir con la conciencia tranquila de que he cumplido con mi pueblo, que es el respeto irrestricto a la Constitución”, apuntó en el discurso que brindó en la localidad de Kressburgo, Itapúa, donde inauguró una pavimentación asfáltica.

Marito apuntó que espera que el próximo presidente haga mas de lo que él pueda hacer en los cuatro años que le restan para completar su mandato.

Al igual que el presidente, otros referentes del Poder Ejecutivo se desenmarcaron de la propuesta de los presidentes de seccionales, quienes plantearon una reforma constitucional para impulsar la figura de la reelección presidencial.

inoportuna. El viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan Villalba, calificó la idea de completamente inoportuna y desacertada. “Me sorprendió el anuncio que hicieron. Acudí a la reunión del Consejo de Seccionales por indicaciones del presidente de la República para debatir sobre otros temas, pero no interferí en el debate sobre la reelección”, explicó ayer Villalba.

La propuesta justamente fue lanzada en la Junta de Gobierno, por Édgar López, presidente del Consejo de Seccionales, tras una reunión de varios de los integrantes del consejo. López anunció que juntarán 30.000 firmas para que se busque la reelección y propondrán que senadores vitalicios puedan ser activos.

El antecedente más inmediato fue la arremetida que hizo en ese sentido el ex presidente Horacio Cartes, en el 2017. Aquella ocasión, los referentes cartistas falsificaron firmas de la gente para apuntalar el proyecto, y violentaron todos los procedimientos legislativos para llevar a cabo el cometido, que derivó en una enorme crisis y terminó en la quema del Congreso, el atropello de la sede del PLRA y el asesinato del joven Rodrigo Quintana, cuya investigación está estancada.

Villalba adelantó que la propuesta no avanzará debido a la coyuntura política y la falta de consenso con otros sectores. “Particularmente, creo que no va a correr por la forma en la que se inició; es de un solo partido político y eso hace que se reste fuerza, porque se necesita de una conversación previa entre todos y creemos que esto no puede darse”, sentenció Villalba en declaraciones a la 1080 AM.

desgaste. En la misma línea, el asesor político de la presidencia, Daniel Centurión, también se sumó al rechazo de la propuesta.

“Es muy desacertado por el momento y por la falta de participación de los actores. Y esto podría perjudicar al Gobierno, porque solo salió de un sector, sin consultar con otros actores que no forman parte del partido”, remarcó el integrante del primer anillo presidencial.

Los seccionaleros lanzaron la propuesta, alegando que es el momento propicio, debido a que Abdo completó recién su primer año de gestión.

“Como autoridades y faltando cuatro años de gobierno queremos empezar el proyecto sin que todavía haya aspiraciones; el presidente de la República siempre fue muy claro de que no quiere una reelección”, significó López, quien integró las filas de Honor Colorado pero luego se cambió a Añetete.

La propuesta recibió críticas porque se planteó en momentos graves en el país.