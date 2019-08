Abdo envió emisarios para hablar con Cartes

Los senadores Juan Carlos Galaverna, Enrique Bacchetta y Silvio Ovelar se reunieron ayer con el líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, en su residencia particular. La visita de los legisladores fue a expensas de un pedido del mandatario para sondear la posición de Cartes respecto al juicio político, y buscar estabilidad en su Gobierno ante el ambiente tenso y crítico que se vive en el país.

Galaverna, quien se reunió primero en Palacio con Abdo antes de visitar a Cartes, sostuvo que durante el encuentro el ex presidente le dejó en claro su decisión de no acompañar un juicio. “Expuso el compromiso de seguir conversando, manifestó en varias oportunidades su contento por la retoma de la comunicación directa, creo que ha sido una conversación útil, creo francamente que la ciudadanía, en particular la de mi partido, la ciudadanía colorada, recibirá con agrado la información de esta conversación que va a rendir beneficios para los intereses generales de nuestro país y de nuestro partido”, dijo. Indicó que lo ideal “será despachar el juicio político en la brevedad posible”.