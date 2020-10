A sus 80 años, John Lennon sigue vivo a través de su invaluable obra

Icono. En los inicios de The Beatles, Lennon vistiendo el famoso traje sin cuello.

Un 9 de octubre de 1940, en Liverpool, llegaba al mundo John Winston Lennon, quien junto a otros tres personajes, formó la banda de rock que revolucionó la música, The Beatles, para luego seguir su carrera en solitario, y junto a su pareja Yoko Ono, explorar nuevos caminos, desde la conformación de su familia, hasta la activación política y la búsqueda de la paz. En sus canciones impregnó su visión y su experiencia de vida, conforme esta iba ocurriendo, hasta ser interrumpida por su trágica muerte en 1980, que lo elevó al status de leyenda.

Hijo de un padre ausente y una madre distante, relaciones que le dejarían secuela y que abordaría muchos años después en su canción Mother, (Madre, me tuviste, pero yo nunca te tuve/Padre, regresa a casa), Lennon fue a parar bajo la tutela de su tía desde pequeño y hasta su juventud. Con un conturbado paso por el colegio, el joven rebelde formó a los 15 años la banda The Quarrymen, con la que conoció a Paul McCartney, quien se unió al grupo que más tarde se convertiría en el fenómeno The Beatles, tras la incorporación del guitarrista George Harrison y la llegada del baterista Ringo Starr en reemplazo de Stuart Sutcliffe.

The Beatles. Desde la primera presentación en el Cavern Club en 1961 y hasta su disolución en 1970, The Beatles significó para John, además de la concretización de su sueño de volverse un rockstar, un sinfín de experiencias, que a la par en que las atravesaba y las asimilaba, compartía sus efectos y su visión sobre ellas, a través de sus letras y melodías.

La soledad de la fama, la presión del éxito, la madurez, el cambio de perspectiva sobre la vida, el pasado, la espiritualidad, la creencia, el amor, la euforia, las drogas, lo desconocido, y muchas otras vivencias, fueron expresadas por John en sus canciones. De igual forma, en colaboración con McCartney compuso temas que se volvieron clásicos, hasta que sonó el desgaste y se interpusieron las diferencias entre los miembros, dando fin a la banda y abriendo un nuevo camino para Lennon.

Yoko. Si bien, se encontraba ante una carrera en solitario, Lennon nunca estuvo solo, siempre estaba acompañado del amor de su vida, Yoko Ono, figura que hasta hoy día es atribuida como una de las causas de la separación de los Fab 4. La artista japonesa fue sujeto de inspiración de un compositor perdidamente enamorado y a la par de cómplice, instigadora de las locuras que llevaron adelante, no solo al experimentar en las canciones, sino también con las posturas políticas e intervenciones artísticas.

Fue su libro Grapefruit (pomelo), la obra que inspiró al cantante a escribir aquella que quizá sea su composición más conocida, Imagine. Controversial, en el mismo álbum en el que proponía a las personas a imaginarse a vivir la vida en paz, enviaba un duro mensaje a Paul con la canción How do you sleep? (Cómo duermes?) en el que entre otras cosas, le afirmaba “la única cosa que hiciste fue Yesterday”.

A pesar de sus incongruencias, Lennon adoptó la búsqueda y promoción de paz como una lucha y llevó adelante esa reivindicación de diferentes formas, desde el famoso Bed Peace, realizado tras su casamiento con Yoko Ono, en el que se encerró en un hotel de Canadá por dos semanas, al igual que sus declaraciones y participaciones en protestas contra la guerra de Vietnam, que le costó una persecución del entonces gobierno norteamericano de Richard Nixon, además de una serie de composiciones, como la canción de navidad Hapyy Xmas (War is Over), como parte de la campaña La Guerra ha terminado, si tú lo quieres.

En sus últimos años, luego de haber experimentado un “Lost weekend”, en el que pasó diecinueve meses alejado de su esposa y en una relación con la asistente de Ono, May Pang, John se concentró en la vida familiar y en pasar tiempo con Sean, producto de su relación con Yoko. Tenía el pesar de evitar repetir con su hijo la ausencia que su padre provocó consigo y que él ya lo había hecho con su primogénito Julian, concebido con su ex pareja Cynthia Powell, mientras era miembro de The Beatles.

Un 8 de diciembre, semanas después de haber regresado a escena con su material discográfico Double Fantasy, John Lennon era asesinado en la puerta de su departamento, en el edificio Dakota por 5 disparos hechos por su fan Mark David Chapman.

La muerte física no significó el fin para Lennon, quien a través de sus composiciones mantiene su voz encendida y su figura viva, al inspirar a miles de seguidores a perseguir el amor, buscar la paz y construir un solo mundo.

Frases Emblemáticas

“La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes”, Beautiful Boy (Darling Boy).

“El amor es una flor que la tienes que dejar crecer”, Mind Games.

“Vivir es fácil con los ojos cerrados”, Strawberry Fields Forever.

“Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz”, Imagine.