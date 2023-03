A puertas cerradas, Quiñónez  da informe  maquillado de gestión

Pese a una criticada gestión, Quiñónez habló de que la convicción y el gran compromiso que “permitió seguir avanzando sin flaquear”.

TRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO. Fue relatando uno a uno los logros de las diferentes unidades especializadas.

“En la lucha contra el narcotráfico no hemos dado tregua, por el contrario, hemos redoblado nuestras estrategias enfocadas a dar mejores resultados. Prueba de ello es que hemos asestado fuertes golpes financieros a más de 30 estructuras criminales consolidadas en el país”, relató.

Dijo que gracias a la colaboración de la Fiscalía se logró en Brasil la condena a 36 años de prisión de Flavio Acosta por el crimen perpetrado por el narcotráfico contra el periodista paraguayo Pablo Medina.

En este tiempo se creó la Unidad Especializada de Crimen Organizado, con fiscales que hicieron los primeros operativos en el 2018.

“Destacamos el trabajo de mi amigo y colega Marcelo Pecci, asesinado cobardemente, quien ha sido el primer fiscal delegado de dicha unidad especializada”, recordó.

En cuanto a las extradiciones que se hicieron desde nuestro país comentó que una veintena de criminales fueron enviaron a Brasil y siete personas a los Estados Unidos, por vínculos con el lavado de dinero y el narcotráfico.

Entre estos extraditados están Mahmoud Ali Barakat, Nader Mohamad Farhat y Kassem Mohamad Hijazzi. A este último se lo vinculaba con el asesinato del fiscal Pecci y también habría pagado al hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, para conseguir una salida procesal; sin embargo, el caso Fretes no avanza.

LAVADO Y CORRUPCIÓN. Quiñónez relató también que se crearon 14 unidades especializadas contra el lavado de dinero que alcanzaron condenas e investigaciones emblemáticas que llegaron hasta la acusación y otras ya elevadas a juicio oral.

Por último, agradeció a todos los funcionarios fiscales y administrativos que la acompañaron.

NO RESPONDE. La fiscala general, quien entrega el cargo el próximo 10 de marzo al fiscal general electo Emiliano Rolón Fernández, sigue sin responder a las críticas que continúa recibiendo hasta ahora desde los diferentes gremios, el Senado y hasta la ciudadanía, por causas que no fueron investigadas y otras donde pese a años de indagación no hay imputados.