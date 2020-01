A pesar de emergencia penitenciaria, solo se desembolsó el 50% del presupuesto

“Se nos dio solamente G. 6.000 millones. Dijeron que esa era la disponibilidad que había en ese momento, nosotros presentamos un plan financiero con la totalidad, pero finalmente no se dio”, reconoció Pérez a su salida de la reunión con miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

La normativa vigente señala que la ampliación proviene de recursos del Tesoro, créditos internos o externos, recursos propios, privados y provenientes de las entidades binacionales. En el marco de la Ley 6365, de Emergencia Penitenciaria, también se proyectó la construcción de establecimientos penitenciarios con regímenes de reclusión y de máxima seguridad.

Pérez también habló sobre la necesidad de un proyecto de ejecución penal. “Actualmente el sistema penitenciario no prevé una penitenciaría de máxima seguridad o de mínima seguridad, los perfiles de alta peligrosidad no están establecidos propiamente en la ley y nosotros nos arriesgamos mucho a hacer segregación y aislar a la persona si es que no tenemos una ley que nos apoye”, indicó la secretaria del Estado.

La ministra comentó que durante las cuatro horas de reunión con los congresistas y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, pudo evacuar todas las consultas realizadas por la Comisión sobre la fuga de 76 reclusos de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

Sobre el punto, la titular de Justicia señaló que a nivel país se están verificando todos los penales a fin de evitar nuevas fugas, informó NPY.

Circuito cerrado de Penitenciaría funcionaba

Cecilia Pérez dijo que ya solicitaron al Ministerio Público la filmación del circuito cerrado y la copia entregada por la empresa encargada del monitoreo de la cárceles. La intención sería abrir una investigación interna sobre lo ocurrido en la madrugada de este domingo.

En ese sentido, apuntó que la empresa ya facilitó todas las grabaciones a la Fiscalía y que se cuenta con todo el circuito cerrado del día de la fuga, ya que las cámaras estaban en funcionamiento.

No conoce curso de su denuncia

Consultada sobre la denuncia de un plan de fuga presentado en diciembre del año pasado ante la Unidad de Crimen Organizado, la ministra refirió que no hubo ninguna diligencia en el marco de esa causa.

"No sé si el caso fue reasignado a otro fiscal, si salió de la Fiscalía, porque nosotros hicimos una denuncia formal que implicaba una fuga y de que se estaría ofreciendo dinero", mencionó.

Agregó que desde su denuncia pública en reiteradas ocasiones se pidieron refuerzos de la seguridad pública, y que se encuentra investigando lo que sucedió el día de la fuga con los funcionarios, agentes policiales y militares que se encontraban en el lugar.

"Cuando nosotros hablamos de corrupción hablamos de liberación, hayan salido por donde hayan salido se tuvo que haber visto, oído y percatado de algo", comentó.

En total son 76 los reclusos que se escaparon de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero y las autoridades del Gobierno consideran que este hecho fue una liberación, con ayuda de los funcionarios de la cárcel. En el caso se encuentran imputadas 32 personas.