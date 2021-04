A partir de hoy inmunizarán a 40 mil adultos mayores de 85 años

A partir de hoy empezarán a inmunizar contra el Covid-19 a los adultos mayores de 85 años.

Según mencionaron ayer las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), son al menos 40.000 personas que se encuentran en la franja etaria señalada.

De momento, con las 100.000 vacunas Covaxin, de la India, y las 20.000 dosis de Sputnik V, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) cuenta con ampollas para 60.000 personas.

La mitad se destinará para completar la vacunación al personal de salud y la otra parte será para inmunizar a los casi 10.000 adultos mayores con movilidad reducida junto a quienes están en geriátricos, públicos y privados.

Esto significa que, pese a que ya se inició la esperada campaña, aún no se cuenta con la cantidad de dosis suficientes para cubrir siquiera el siguiente peldaño de la población vulnerable, después del personal sanitario, en mayor riesgo ante los achaques del Covid.

VACUNAS EN CAMINO

No obstante, existe una perspectiva cierta de contar, en abril, con más cargas de antígenos.

El ministro de Salud, Julio Borba, reveló ayer que el sábado pasado la OPS les confirmó –a través de un correo electrónico– que en el transcurso de este mes se recibirán 134.800 dosis de vacunas a través del mecanismo Covax.

“En esta semana confirmarán la fecha exacta de arribo. También se está en tratativas de recibir el segundo lote de 100.000 de Covaxin”, anunció Borba.

De este modo, las virtuales 234.800 unidades de vacunas anti-Covid en las próximas semanas servirán para inmunizar a otras 117.400 personas. Una partida se usará para el personal sanitario.

“Cuando lleguen más dosis de AstraZeneca (vía Covax) se completará el esquema de vacunación de aquellos que ya recibieron la primera dosis”, apuntó el Dr. Héctor Castro, director del PAI.

NÚMERO DE CÉDULA

El ministro Borba convocó, en la víspera, a una conferencia de prensa para realizar cinco anuncios relacionados con el plan de vacunación contra el Covid-19.

Lo primero fue que desde hoy empezarán a aplicar la primera dosis a los mayores de 85 años de edad, por terminación de cédula de identidad (ver infografía).

Para el efecto, se utilizarán los 80 vacunatorios habilitados por el PAI a nivel país.

Al mismo tiempo, continuará el proceso de inmunización de los funcionarios de Salud registrados en la plataforma web del Ministerio. A su vez, las brigadas de vacunadores del PAI proseguirán con la vacunación a las personas que se encuentran imposibilitadas de movilizarse por sus propios medios.

REGISTRO TELEFÓNICO

También las autoridades de Salud indicaron que desde la fecha estará habilitado el sistema de registro para adultos mayores de 60 años en adelante que no fueron censados por las Unidades de Salud de la Familia (USF). Borba refirió que la cobertura de las USF llega al 35% de la población en todo el territorio nacional.

De este modo, se podrá acceder a la inscripción de estas personas a través de diez líneas telefónicas habilitadas (ver infografía).

Los números de teléfonos estarán disponibles para las personas interesadas, de lunes a viernes, de 7:30 a 17:00. Brigadas del PAI se trasladarán hasta las casas donde residan estas personas para la aplicación de la vacuna.

VACUNACIÓN LENTA

Castro explicó que uno de los motivos por los cuales el ritmo de vacunación se realiza con lentitud es porque se sigue un procedimiento de “frascos abiertos”.

“Hay política de respeto hacia los frascos abiertos; son frascos de multidosis con lo cual al abrir tenemos que utilizarlos en su totalidad en un periodo no mayor de seis horas. Eso implica que tenemos que tener cerca no solamente a diez personas a vacunar, sino que también implica lo que respecta a la observación. No es una vacunación contra influenza; es una vacunación con vacunas de uso de emergencia en una pandemia. O sea, no tiene comparación absoluta(...) Debemos vigilar que esto sea seguro y a medida que se vaya enfocando a la población siguiente, se constatará que la velocidad también será diferente”, remató.

Es importante aclarar que lo que se va a habilitar ahora es el registro de las personas; el agendamiento, posteriormente al registro, se irá dando en la medida en que las vacunas estén disponibles.Fernando Saguier, titular del Mitic.