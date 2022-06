A Fase 3 de la Copa Py, el “2” y Colonial

De fondo, en un intenso duelo, fue remontada del Sport Colonial (por 3-2) ante Pastoreo de Juan Manuel Frutos. Las anotaciones: Isaías Fleitas (a los 14’) y José Rojas, en dos ocasiones (37’ y 77’); para Pastoreo también fue doblete de Ricardo Solís (7’ y 88’).

Hoy, en el Enrique Soler en Capiatá: Recoleta vs. C. Colón JAS (12:45) y Capiatá vs. Martín Ledesma (14:45).