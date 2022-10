A Euclides no le interesa la oferta de ser fiscal general

El candidato a presidente de la República Euclides Acevedo dijo en la Monumental 1080 AM que recibió desde principios de este año ofertas para ser titular del Ministerio Público, pero respondió que no está interesado en ocupar el cargo, ya que está enfocado en la carrera presidencial.

“Para nade me interesa, intenté dos veces, y las dos veces me jodieron. Desde el 1 de enero de este año ofrecen de todos lados la Fiscalía General del Estado, y mi deducción es que me quieren sacar del camino. Si bien es cierto es un cargo importante para el que estoy preparado, hoy no me interesa, lo único que me interesa hoy es la carrera presidencial”, dijo.