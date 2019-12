“A Adolfo se le llevaban los maletines y él distribuía”

En la charla, el político reveló que el ex intendente sabía muy bien de la supuesta recaudación paralela que él denunció y que ahora está en manos de la Fiscalía.

Incluso mencionó que en el primer anillo de Ferreiro llamaban “el corporativo” a los sobres que venían con dinero, por supuestas coimas para otorgar licitaciones.

Soares incluso llamó Adolfo Ferreiro, hermano de Mario, como intendente de facto.

De acuerdo al testimonio del comunicador, el pasado 4 de mayo se reunió con Mario Ferreiro y con el doctor Víctor Bogarín en la clínica de este.

Allí, afirmó que le pidieron que se baje los pantalones, para comprobar si no llevaba un micrófono o algún otro dispositivo para grabar la conversación.

En ese encuentro, asegura que advirtió al ex intendente que sabía del esquema paralelo de recaudación, supuestamente era manejado por sus sobrinos Alberto Mauricio Ferreiro y Fernando Arturo Ferreiro, hoy imputados por coacción, tráfico de influencias y lesión de confianza.

Camilo afirmó en la entrevista que Mario le contestó que baje el volumen a la denuncia mediática que en ese momento estaba haciendo.

“Camilo, yo te pido lo siguiente. Asumo que el equipo que estuvo a cargo no fue suficientemente expedito. Le dije a Adolfo, por sus sobrinos, que solucionemos. Te pido a vos, bajá los decibeles. Justo ahora están por salir algunas cuestiones, el tema de TX, eso nos va a ayudar”, expresó el también periodista recordando lo que supuestamente le dijo Ferreiro en aquella reunión.

TX es la empresa panameña con la que ayer se rescindió el contrato que se había firmado para la tercerización del cobro de impuestos.

desalojo. La reunión de Soares con Ferreiro se habría dado para hablar del reclamo público que hacía el primero sobre la pérdida de una casa.

En el programa, Camilo recordó que en el 2012, cuando Mario se lanzaba a la política para ser candidato a presidente, había dejado los medios de comunicación y necesitaba ayuda económica para mantener a su familia.

En ese momento, Soares era su aliado político y ayudó realizando una contraescritura a un crédito hipotecario que tenía para la compra de una casa.

Sus aliados dejaron de pagar la deuda y Camilo fue desalojado de su casa junto a su madre.

Afirma que luego de esto le llegó la versión de que en el entorno del ex intendente estaban recaudando de forma paralela y que se embolsaban grandes sumas de dinero, mientras él se quedaba en la calle y que al tener los elementos decidió realizar la denuncia en el Ministerio Público cuando contó con el testimonio de Alfredo Guachiré y Francisco Florentín, que presentaron capturas de pantalla y otras presuntas pruebas.

“Tengo para probar todo lo que estoy diciendo. Me da pena cómo terminaron y me duele y ojalá que no terminen en la cárcel. Pero la descomposición ética y moral es muy grande. La Municipalidad de Asunción capturaron”, expresó.