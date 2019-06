A 7 años y con revés judicial sigue abierta la herida por Curuguaty

Además es el primer año que los campesinos –quienes habían sido acusados por la Fiscalía, condenados por magistrados de Sentencia a 30, 20 y 18 años cárcel, con la confirmación posteriormente de los camaristas, y finalmente absueltos por la Corte Suprema– pasan este día en libertad.

Aunque el abogado Jorge Bogarín mencionó que, pese a que sus defendidos lograron ser absueltos, no se les declaró inocentes.

“Se hizo justicia por una parte, ya que en todo momento hubo violación de garantías procesales y se pretendía responsabilizar a los campesinos de una emboscada, a pesar de que más de 300 policías armados participaron del operativo. Se les absolvió justamente porque las pericias se realizaron en forma ilegal, pero lastimosamente no se les declaró inocentes”, explicó el letrado.

Además resaltó que se cumple un año más de aquella masacre sin que se investigue la muerte de los 11 labriegos.

Asimismo, enfatizó que tampoco se dio a conocer el material filmado por la cámara del helicóptero que sobrevoló varias veces el escenario. Incluso el jefe en ese entonces de la Agrupación Aerofluvial, comisario Roque Julio Fleitas, había asegurado al periodista Humberto Rubín que contaban con bastante filmación gracias a la cámara de la aeronave.

Por otra parte, María Estela Meza, viuda del ex jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) Erven Lovera, quien fue el primero en fallecer, había lamentado el revés de la sentencia y que hasta hoy en día no sepan qué ocurrió en Curuguaty.

También reiteró que la vida de un efectivo de la Policía no vale nada.

“Nosotros no queremos culpar a nadie, pero en todo caso creemos que ellos (campesinos) son cómplices de los responsables. Hay fotos donde se ve a personas disparando contra nuestros maridos. Ellos fueron a hacer su trabajo y murieron”, dijo Meza.

En tanto la fiscala Liliana Alcaraz volvió a recalcar que lamentan profundamente la decisión de la Máxima Instancia Judicial al anular una sentencia condenatoria que ha pasado por distintos filtros, desde la etapa de juicio oral y de confirmación de una Cámara de Apelaciones.

Actualmente en dichas tierras hay un asentamiento modelo que cuenta con un centro educativo, camino de acceso y hasta incluso con un almacén.

El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tierras siguen en discusión por propiedad

Las tierras siguen en medio de una maraña judicial que se remonta a 1967, cuando La Industrial Paraguaya SA las donó al Estado, para ser usadas por la Armada Nacional.

En el 2004, el Poder Ejecutivo decretó que sean transferidas al Indert y destinadas a la reforma agraria. Pero poco después la firma Campos Morombí hizo un juicio de usucapión sobre el inmueble, alegando que ocupaba el terreno desde 1970, y consiguió una sentencia a su favor, en el 2005.

Desde entonces la Procuraduría General de la República y el Indert plantearon acciones autónomas de nulidad.

La Corte desde hace varios años estudia la acción.

En el 2015, el Congreso aprobó una ley por la cual se acepta la donación de la propiedad por parte de la familia Riquelme, para que sea convertida en una reserva ecológica.





Actividades



Presentaron material audiovisual Curuguaty hoy

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) proyectó el jueves pasado el material llamado Curuguaty hoy, en el marco del séptimo aniversario de la masacre. Está basado en los testimonios de los sobrevivientes, familiares de policías y campesinos, analistas y otros.

El trabajo está basado en una investigación de la Codehupy y la oenegé británica Oxfam.

Hoy los 11 ex presos van a celebrar su libertad

Hoy se realizarán actividades en recordación del suceso conocido como la masacre de Curuguaty en el mismo lugar donde ocurrió el hecho, en Marina Cué.

Guillermina Kanonnikoff comentó que harán la jornada con los once ex presos para dar a conocer cómo los pobladores pudieron salir adelante, pese a la ausencia del Estado y la falta de acompañamiento.