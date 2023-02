58 paraguayos residentes en Turquía están ilesos tras terremoto

Además, el cónsul detalló que la única paraguaya que estaba viviendo en la zona de Gaziantep, una de las ciudades más afectadas, justo había salido hacía aproximadamente 15 días del lugar, por lo que se salvó.

Aseguró que la Embajada permanecerá siguiendo muy de cerca el proceso de rescate que se sigue realizando en la zona, debido a que también hay paraguayos que no están registrados en el Consulado.

“Estamos con una tormenta de nieve en Ankara y además amanecimos con la triste noticia del terremoto que nos tocó muy de cerca porque, aunque no hay paraguayos directamente envueltos, no podemos comunicarnos con la madre de un compañero nuestro, de nacionalidad turca”, lamentó a través de Monumental 1080 AM.

Manifestó que los compatriotas que requieran ser atendidos o efectuar consultas, se pueden comunicar con el encargado consular José Yamil López, quien se encuentra disponible desde las 5:00 de la mañana, a través del número +905364 320 546.

Una serie de terremotos que sacudió el sureste de Turquía y los países vecinos este lunes se cobró la vida de cerca de miles de personas, así como heridos.

Hasta el momento, las autoridades turcas informaron en su último balance que ya fueron más de 1.500 los muertos y más de 5.300 los heridos, solo en ese país, a los que se suman otras 592 víctimas mortales en territorio de Siria, informaron diversas fuentes.

Con diez provincias afectadas, desde las llanuras de Adana en la costa mediterránea hasta cumbres de 2.500 metros de altitud en Malatya, el terremoto de Turquía de esta madrugada no es solo uno de los más fuertes, sino también de los más extensos en muchas décadas.

“Es el segundo más fuerte desde el terremoto de Erzincan de 1939. Según las últimas evaluaciones es de 7,7. Hay graves daños también en las zonas vecinas de Siria”, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al confirmar que se han registrado derrumbes o daños graves en más de 2.800 viviendas y que se ha rescatado con vida a 2.470 personas de los escombros.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate.

La fuerza del terremoto la situó en 7,8 el Servicio Geológico de Estados Unidos, mientras que Afad lo establece en 7,7. Uno de los símbolos de la enorme destrucción del sismo en Turquía es el histórico castillo romano de Gaziantep, que llevaba en pie más de 1.700 años y que fue arrasado por el temblor.

En Siria, inmersa en más de una década de guerra civil, la zona afectada se divide entre el territorio controlado por el Gobierno de Bachar al Asad y el último enclave del país controlado por la oposición, que está rodeado por fuerzas gubernamentales respaldadas por Rusia.

Así, el seísmo ha dejado al menos 592 muertos y 1.508 heridos en territorio sirio, entre ellos 371 fallecidos y 1.089 heridos registrados en zonas en manos de Damasco en las provincias noroccidentales de Tartus, Latakia, Hama y Alepo, según la agencia oficial de noticias SANA.