Bienvenido hermano extranjero. Estimados visitantes que vinieron este bendito país al borde de la lógica por los Juegos Odesur, les ofrezco gratuitamente unos breves consejitos para disfrutar del Paraguay sin morir en el intento. De nada, y ahí va: Los pasos de cebra no son para que usted pase civilizadamente por la capa asfáltica; en verdad son para que el automovilista apunte mejor a su humanidad. No se van a detener por usted y le dedicarán a viva voz un amable mensaje lleno de sentido común y respeto al prójimo: emanose pio nde nde arrieto tovatavy. Otro dato. Estamos a unos meses de unas elecciones internas de cara a unas generales del año que viene. Cuando pase por alguna oficina electoral tenga cuidado porque hay un pirómano suelto que le tomó amor a prender edificios y no tiene empacho en asesinar. Porque además de significativamente corrupto somos significativamente incendiarios. Acá los incendios son la continuidad de la política por otros medios; la otra vez, hasta incendiamos el Congreso. También le comento que los policías están a su servicio para proteger su persona y sus bienes, en especial sus billetes. En ese propósito le pedirán en guarda unos cuantos billetes de su pecunio para que a usted no se le extravíe. Algunos le llaman coima a eso, porque son los comunistas, apátridas y aborteros. Por lo general ellos protegen la moneda nacional, pero para ser gentiles retendrán sus dólares. Hablando de dólares. Ni se le ocurra hacerle el más mínimo daño ni siquiera mirarlo con enojo a su billete de dólar. Es que los bancos y casas de cambios son tan puros y nobles que no aceptarán cambiarlos por guaraníes. Pero no se preocupe, al lado mismo de los bancos y casas de cambio habrá personas que desinteresadamente aceptarán sus billetes fuera de los cánones de belleza que reclaman aquellos; obvio será a un precio menor del valor real por la gentileza que tendrán con usted. Las malas lenguas afirman que ellos forman una rosca sucia y cínica, pero lo dicen de mala onda. En resumen, somos gentes hospitalarias, y serviciales manejados por un hato de delincuentes. Disfrute de su visita y que no se dispare su presión por la experiencia extrema.