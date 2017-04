La nueva adaptación será dirigida por el británico Guy Ritchie.



Recientemente, Smith estuvo cerca de firmar para involucrarse en "Dumbo", otra de las modernizaciones de los cuentos clásicos de Disney, que dirigirá Tim Burton.



Finalmente ese acuerdo no se produjo, pero existe un gran interés por ambas partes en trabajar en un proyecto común, sostiene la publicación.



La nueva "Aladdin" será un musical donde Smith podría retomar su vena rapera, la misma que le hizo famoso en el mundo entero gracias a su papel en la serie de televisión "The Fresh Prince of Bel-Air".



La publicación advierte de que el acuerdo no está finalizado y que uno de los dilemas que plantea el proyecto es la duración del rodaje, que se estima requerirá su presencia durante seis meses, entre julio y comienzos del próximo año.



El guión de la cinta corre a cargo de John August ("Big Fish") y contendrá varios elementos que ya aparecían en el filme de 1992.



Aquella película recaudó más de 500 millones de dólares.