"Me preguntó quién nos invitó, le expliqué que venía desde la Dirección de Comunicación del MEC y cuando le pregunté si podíamos hablar me dijo que los periodistas somos unos diablos, unos mentirosos y que no respetan a nadie", añadió en declaraciones a la 1020 AM.





"Pensé que estaba bromeando y me reiteró que somos unos diablos. Le dije que si fuera necesario me voy a comulgar", refirió el comunicador.





Acto seguido, un ofuscado Valenzuela preguntó al ministro Riera si efectivamente había invitado a los periodistas a realizar la cobertura de la reunión y señaló en referencia a los mismos que "así no se podía trabajar".





Posteriormente y luego de la "bajada de caña" del arzobispo de la capital, los trabajadores abandonaron el recinto y tuvieron que esperar alguna declaración oficial en la vereda.