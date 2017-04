Tuma sobre enmienda: "Que la Corte decida"

El diputado oficialista Óscar Tuma pidió que no se trate la enmienda en la cámara baja hasta que la Corte Suprema de Justicia defina si es o no legal. "El poder encargado es la Corte", apuntó. Solicitó que se dé entrada al proyecto y se envíe a comisiones.

"El cuco (Horacio Cartes) ya desistió de su candidatura, ya no hay apuro", sentenció. "Es hora que la Corte se expida y no dilate el tema. Ellos lo debían resolver, pero esperan una definición política. No podemos desconocer la realidad de que ellos deben definir. Yo prefiero que cada poder del Estado haga lo suyo y no que hagamos un papel de un Estado ausente", señaló.