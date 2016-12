“Solo me voy de Cerro si ya no me quieren”

“Si hay un jugador que puede pararse en medio de la cancha en un superclásico y ser aplaudido por ambas hinchadas es Rodrigo Rojas. Es un ídolo tanto para Cerro como para Olimpia”, fueron las palabras de un amigo que muere por la azulgrana, en una de las tantas charlas sobre fútbol.

Y le trasladamos este pensamiento al jugador, quien abrió las puertas de su hogar a ÚH. “Realmente no me siento ídolo de ninguno de los dos clubes. Ahora me siento querido por los hinchas de Cerro y estoy muy agradecido por eso. Principalmente siento que me respetan, más que nada, porque nunca le falté el respeto a nadie”, reparó.

ESTABILIDAD. Sin lugar a dudas, Rojas tuvo una importante regularidad este año, y se ha vuelto un jugador importante para el equipo de Barrio Obrero. Consultado qué encontró en el Ciclón para llegar a este nivel, que le valió el llamado y titularidad en la Selección, el volante explicó: “Es difícil decir que encontré una sola cosa que me haya llevado a tener este momento y estabilidad. Cerro es donde más y mejor pude jugar, donde mejor me sentí y también influye mucho tener un contrato largo para solo pensar en jugar y no en cosas extradeportivas que a veces te juegan en contra”.

Su buen momento hace que varios equipos se fijen en él, pero su cabeza está centrada en el Ciclón. “Ahora mismo no pienso moverme hasta que termine mi contrato (2018). Yo estoy muy contento en el club y solo me voy si ellos ya no me quieren”.

LA FAMILIA. Sus vacaciones Rodrigo las pasa en su hogar y ante la pregunta sobre en qué cosas ayuda, confiesa que se enfoca en los niños porque “ellos (Joaquina y Octavio) quieren que les bañe, que les dé de comer y juegue con ellos y cuando estoy hago todo eso porque es lo que más me gusta. De entre los dos, él está en una edad que me extraña y necesita estar más conmigo. Cuando estoy con él le llevo a todos lados, quiere ir a la práctica por ejemplo”.